نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتتبيلة والخلطة الأصلية أعملي شاورما اللحمة في البيت بطريقة مميزة ومختلفة وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الشاورما اللحمة، الشاورما من الأكلات المشهورة في المطبخ السوري، وأصبحت مشهورة في الوطن العربي، خاصة في مصر، ويوجد مطاعم مخصوص في مصر للشاورما السوري، ويتم تقديم الشاورما إما باللحم أو بالفراخ، وتعتبر شاورما اللحم من الأكلات الشهية واللذيذة، والتي يقبل عليها الكبار والصغار، وترغب ربات المنزل في معرفة سر الطعم من أجل تحضيرها في مطبخها، فنقدم لكي سيدتي طريقة عمل الشاورما اللحمة.

طريقة عمل الشاورما اللحمة

يمكنك تقديم الشاورما اللحمة كسندوتشات في العيش السوري، أو كفتة شاورما مع الأرز البسمتي والعيش المحمص، ويتم تقديمها مع الطحينة والخيار المخلل، أو يمكن تقديمها مع التومية كما تفضلين.

المقادير المطلوبة:

1 كيلو من اللحم البقري الفلتو.

ربع كيلو من الدهن أو اللية.

2 كوب من عصير البصل الفريش.

ربع كوب من الخل الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما.

ربطة من البقدونش الخضراء.

1 حبة من البصل المقطعة شرائح.

2 ملعقة زبدة أو زيت.

طريقة تحضير شاورما اللحمة

نقوم بتقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة بالطول.

نحضر وعاء ونضيف به كلًا من عصير البصل والخل ونقلب جيدًا.

نضيف بعد ذلك الملح والفلفل الأسود والكزبرة وبهارات اللحمة وبهارات الشاورما ونقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

نضيف شرائح اللحم إلى التتبيلة ونقوم بتغطيتها ثم نضعها في الثلاجة ليلة كاملة.

نحضر مقلاة أو الجريلة ونضيف به الزبدة أو الزيت ونرفعها على نار متوسطة حتى يسخن.

نقوم بوضع اللحم بالتتبيلة في المقلاة ونتركها لمدة 10 دقائق بدون تقليب.

نقوم بالتقليب ونضيف كلًا من اللية وشرائح البصل إلى اللحم ونتركها لمدة 10 دقائق أخرى.

نقوم بإشعال الشواية ونضع الشاورما في صينية وندخلها الفرن خمس دقائق.

نحضر الخبز السوري ونضع كلًا من الطحينة والخيار المخلل والبقدونس ثم نقوم بوضع الشاورما ثم نقوم باللف على شكل رول ونكررها مع باقي الشاورما.

نحضر الجريلة ونضع بها سندوتشات الشاورما حتى يأخذ الخبز مع الشاورما نفس طعم المطاعم ونقدمها وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشاورما اللحمة

لكل من تتسائل عن طريقة عمل الشاورما اللحمة، فسوف نعرض لكم خطوات تحضيرها مثل الجاهزة بشكل مضمون وصحي على جميع أفراد الأسرة، فهي من الأكلات المميزة والسريعة والتي اصبح يحبها الكثير من الناس وخاصتا الشباب والأطفال، لذلك قومي لمتابعتنا الآن لمعرفة خطوات تحضيرها في هذا المقال.

طريقة عمل شاورما اللحمة

تعتبر شاورما من الأكلات السورية المتميزة جدا وانتشرت بشكل كبير في مصر حيث يتخصص في تحضيرها العديد من المحلات والمطاعم، ويمكننا إعداد الشاورما سواء باستخدام الدجاج أو اللحم وتتميز بطعمها الخاص الذي يقبل عليها الكثير من الكبار والصغار وخاصة أنها من أكثر الوجبات السريعة التي يمكن لربة المنزل أن تعد الشاورما بشكل سهل ولا تحتاج اي مجهود أو أي وقت في تحضيرها.