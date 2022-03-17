نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظار المعدة لـ علاج الارتجاع بعد التكميم ومعرفة اهم 5 اسباب للارتجاع في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج الارتجاع بعد التكميم يحتاجه حوالي 40 بالمائة من مرضى عمليات تكميم المعدة، وذلك بعد الانتظار لحين اختفائه من تلقاء نفسه، ولكن لم يحدث ذلك، وبالتالي فإن المريض يحتاج إلى طريقة لمنع ارتجاع عصارة المعدة الصفراوية للمريء، لا داعي للقلق فارتجاع المريء أمر طبيعي يحدث بعد إجراء عملية تكميم المعدة؛ ولكن من أجل تجنبه بقدر المستطاع يحب التأكد من سلامة الجهاز الهضمي للمريض قبل العملية لاختيار العملية المناسبة له من بين تحويل مسار أو بالون.

علاج الارتجاع بعد التكميم

إذا قمت بعملية تكميم المعدة وبعدة بأسابيع أصيب بالارتجاع، فيجب أن تخبر طبيبك؛ من أجل القيام بإحدى الطرق التالية؛ من أجل علاج هذه المشكلة:

حبوب المعدة بعد التكميم

يكتب الطبيب لمريض تكميم المعدة أدوية تساعد على تقليل نسب حدوث حموضة أو ارتجاع المعدة عقب إتمام عملية تكميم المعدة مثل أدوية نكسيوم وبانتزول واوكونترلوك، ويفضل تناولها بعد تناول الطعام مباشرة لزيادة فعاليتها.

منظار المعدة

هذه المنظار يتم استخدامه؛ من أجل الكشف عن وجود ضيق أو التواء في جيب المعدة أدي إلى ارتجاع بعد تكميم المعدة، وبالتالي فإن المريض في هذه الحالة يحتاج إلى توسيع المعدة من خلال البالون.

في حالة عدم وجود التواء أو ضيق في جيب المعدة، فإن المريض قد يحتاج إلى إجراء قسطرة تردد حراري أو سوار المريء الذي يطلق عليه linx وهو عبارة عن مغناطيس يثبت أسفل المريء عن طريق عملية جراحية أو استبدال تكميم المعدة بتحويل المسار.

تكميم المعدة بدون جراحة في مصر

قبل التعرف على علاج الارتجاع بعد التكميم، لابد من الاطلاع على كل المعلومات التي تخص هذه العملية وهي كالآتي:

إن السبب وراء إطلاق اسم تكميم المعدة بدون جراحة، هو أنها تتم من خلال إدخال منظار من فتحة عند السرة أو ثلاث فتحات في البطن.

تسعى هذه العملية إلى تقليل حجم المعدة لمساعدة المريض على كبح زمام الشهية المفرطة، وبالتالي يفقد العديد من الكيلوغرامات

من خلال عملية تكميم المعدة يتم قص جزء من المعدة وتدبيس الجزء الآخر والذي يمثل 80 بالمائة من حجم المعدة ككل.

مزايا تكميم المعدة بدون جراحة

يرجع طلب الكثير لإجراء عملية تكميم المعدة بدون جراحة إلى المميزات والفوائد التي تعود عليهم والتي تتمثل في الآتي: فقدان نسبة كبيرة من إجمالي عدد الكيلوغرامات المكونة للجسم قد تصل هذه النسبة إلى 70 بالمائة في خلال عامين. الحماية والوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر بسبب التخلص من السمنة المفرطة التي تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم. نسبة حدوث المضاعفات قليلة، أي أن علاج الارتجاع بعد التكميم لم يحتاجه نسبة كبيرة من مرضى تكميم المعدة بالمنظار. تقلل من الشعور بالجوع بشكل كبير جدًا وملاحظ. بجانب أن العملية لم تستغرق ساعة، فإن نسبة التعافي بها كبيرة، أي أنها لا تحتاج إلى وقت طويل؛ من أجل الشفاء والتعافي.، وهنا يستطيع المريض ممارسة حياته اليومية بشكل عادي. لم يحدث أي تشوهات في المظهر العام للبطن، أي أنها لا تتسبب في ظهور آثر جرح أو ندبات بالبطن تساعد مرضى السكري على أن يحافظوا على معدلات السكر المنضبطة في الدم.

أكثر الفئات احتياجًا لعملية تكميم المعدة

هناك أشخاص متاح لهم إجراء عملية تكميم المعدة بدون جراحة، بشرط أن تنطبق عليهم الشروط التالية من أجل تقليل التعرض لـ علاج الارتجاع بعد التكميم:

أن يكون عمر المريض لا يقل عن ثمانية عشر عام ولا يزيد عن خمسة وستين عام.

يجب أن يوافق المريض على إتمام العملية والتأكد من اتباعه للتعليمات واتباع نظام غذائي صحي ولأسلوب حياة صحي.

كل من تصل كتلة جسمه 40 أو أكثر متاح له إجراء تكميم المعدة.

لابد من إجراء تحاليل وفحوصات للتأكد من حالة المريض الصحية.

الاجراءات قبل عملية التكميم

بعد التعرف على ما يخص عملية تكميم المعدة، لابد من التعرف على الإجراءات التي يجب اتباعها قبل إجراء العملية.

من أجل تجنب حدوث مضاعفات تحتاج إلى علاج الارتجاع بعد التكميم أو أي عرض آخر يحدث وهي كالآتي:

يجب زيارة الطبيب المختص وإخباره بتاريخ العائلة المرضي سوء كانت أمراض وراثية أو مستجدة، بجانب اطلاعه على قائمة الأدوية والمكملات الغذائية والمشروبات التي تعتاد على تناولها. يجب الابتعاد عن عادة التدخين إن وجدت قبل العملية بحوالي شهر، بجانب التوقف عن الكحول والمشروبات الغازية والمنبهات التي تحتوي على الكافيين مع ضرورة تناول نظام صحي. التوجه للمركز لإجراء تحاليل متمثلة في صورة دم كاملة وقياس معدل هرمون الغدة النخامية والدرقية ونسبة الكورتيزول والكرياتينين واليوريا والنيتروجين وتحليل بول. إجراء أشاعات وفحوصات متمثلة في فحص القولون بواسطة المنظار وسلامة المعدة ورسم قلب وتخطيط كهربائي للقلب ووظائف الكلى والكبد وفحص الصدر والرئة والتأكد من سلامة الحوض، ثم يتم تنبيه المريض إلى ضرورة الصيام قبل العملية لمدة لا تقل عن 12 ساعة.

أسباب حدوث ارتجاع مرئ بعد التكميم

بعد القيام بعملية تكميم المعدة؛ من أجل فقدان الوزن فإن بعض المرضى يصابون بالحموضة والارتجاع المرئي والذي يكون بسبب الآتي: