نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسفرة رمضان اعملي الحمام الكداب بطريقة مختلفة وطعم رائع في البيت لضيوفك في المقال التالي
يعد الحمام الكداب من الأطباق الشهية التي سوف نقدم بها الأوراك بشكل مميز ومختلف، كما يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضير وجبات مختلفة ومميزة في شهر رمضان، كما يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف علي طريقة عمل الحمام الكداب في البيت.
مقادير عمل الحمام الكداب
يحتوي الحمام الكداب على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- ٤ أوراك كبير مخلي.
- ملعقتان من الزيت.
- رشة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- نصف ملعقة ثوم بودر.
- رشة من الزعتر.
- ربع ملعقة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ملعقة من الصلصة.
- رشة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.
تحضير خلطة الأرز
- كوب من الأرز.
- رشة من القرفة.
- كوب من الماء.
- بصلة مبشورة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ٣ حبات من القرنفل.
- ورق لورا.
- ٤ حبهان.
- رشة من الملح.
لدهن الوجه
- نصف ملعقة هريسة الشطة.
- رشة من الملح.
- ملعقة من الصلصة.
- نصف ملعقة من الزعتر.
- ملعقتان من الزيت.
- ملعقة صغيرة من العسل.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير حمام كداب بطعم مميز ومختلف يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة لتحضيره بشكل ناجح في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الزيت مع الزبادي والثوم البودر والبابريكا ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة القرفة والصلصة وبهارات الفراخ والزيت وباقي المكونات مع الخلط المستمر.
- ثم نقوم بتتبيل الأوراك بهذه التتبيلة ونتركها لمدة ساعات أو ليلة كاملة في الثلاجة.
- بعد ذلك نحضر إناء عميق ونقوم بوضع الزيت مع عود القرفة والقرنفل وورق اللورا على النار ونتركها تسخن مع التقليب.
- ثم نقوم بإضافة البصل المفروم مع التقليب حتى يذبل البصل، بعد ذلك نقوم بغسل الأرز ونضيفه إلى الزيت ونقلبه جيداً حتى يتفكك.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء والملح، ثم نغطيه ونتركه على النار حتى ينضج.
- ثم نحضر أوراك الدجاج ونحشوها بالأرز الناضج ونلفها ونغلقها باستخدام الخلة من جميع الفتحات.
- بعد ذلك نحضر صينية ونرص بها الأوراك ونغطيها بورق الزبدة وورق السلوفان ونغلقها جيداً.
- ثم ندخل الصينية الميكروويف ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن وندهن الوجه بخليط الصلصة والزعتر والعسل والتوابل وندخلها الفرن مرة آخرى حتى يحمر وجهها.
- ثم نخرجها ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم بجانب الأرز والسلطات.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق حمام كداب لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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