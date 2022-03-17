لسفرة رمضان اعملي الحمام الكداب بطريقة مختلفة وطعم رائع في البيت لضيوفك

يعد الحمام الكداب من الأطباق الشهية التي سوف نقدم بها الأوراك بشكل مميز ومختلف، كما يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضير وجبات مختلفة ومميزة في شهر رمضان، كما يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف علي طريقة عمل الحمام الكداب في البيت.

مقادير عمل الحمام الكداب

يحتوي الحمام الكداب على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٤ أوراك كبير مخلي.

ملعقتان من الزيت.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

نصف ملعقة ثوم بودر.

رشة من الزعتر.

ربع ملعقة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة من الصلصة.

رشة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

تحضير خلطة الأرز

كوب من الأرز.

رشة من القرفة.

كوب من الماء.

بصلة مبشورة.

رشة من الفلفل الأسود.

٣ حبات من القرنفل.

ورق لورا.

٤ حبهان.

رشة من الملح.

لدهن الوجه

نصف ملعقة هريسة الشطة.

رشة من الملح.

ملعقة من الصلصة.

نصف ملعقة من الزعتر.

ملعقتان من الزيت.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير حمام كداب بطعم مميز ومختلف يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة لتحضيره بشكل ناجح في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-