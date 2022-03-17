طريقة عمل معجنات ومخبوزات مختلفة سهلة وسريعة التحضير للفطور والعشاء

طريقة عمل معجنات بسيطة وسهلة التحضير للفطور والعشاء بأبسط المكونات المتاحة فكل منزل، تعد المخبوزات والمعجنات هي أحد أنواع المقبلات المخبوزة بالعجين وتقدم بجانب الأطباق الجانبية العديدة، كما أن المخبوزات لها الكثير من الأنواع المختلفة المنتشرة بشكل كبير في جميع أنواع العالم، كما توجد بعض الدول الغربية التي تعتمد في فطورها علي بعض من تلك أنواع المخبوزات مثل الكرواسون والباتيه وغيرهم من الأنواع الأخري المشهورة.

طريقة عمل معجنات للفطور

سنتعرف علي طريقة إعداد أفضل وصفة سريعة لعمل معجنات لتقديمها في الفطور بجانب قهوة الصباح لذلك سنتعرف علي طريقة تحضيرها فيما يلي:

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه كوبين من الدقيق مع ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية مع أضافه رشه من السكر.

نضيف إليهم ملعقتين كبيرتين من الحليب البودر مع وضع رشه صغيرة من الملح ثم نضيف كوبين من الماء الدافئ.

نقوم بعجن المكونات وخلطهم مع بعضهم البعض جيدا ثم نغطي الإناء ونتركه لمدة عشرة دقائق حتي يتخمر تماما.

نضع بعد ذلك ثلاث أكواب من الدقيق مع وضع نصف كوب من الزيت ونخلط المكونات مرة أخري جيدا مع بعضهم.

نقوم بصنع كرات متوسطة الحجم من العجين مع أضافه الحشوة التي ترغبين بوضعها ثم إدخالها الي الفرن حتي تنضج.

مخبوزات بالجبن

أن من أشهر أنواع المخبوزات أنتشار وطلبا هي ما تحتوي علي حشوة بالجبن كما أن الكثير من الناس يفضلون تناول في وجبة الفطور أو العشاء، لذلك سنتعرف اولا علي المكونات التي سوف تحتاج إليها فيما يلي:

كوبين من الدقيق الأبيض

كوب من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

بيضة واحدة متوسطة الحجم

نصف كوب من الحليب الطازج

أي نوع من أنواع الجبنة

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت

نصف ملعقة صغيرة من السكر

طريقة عمل معجنات بالجبن

لقد قمنا بالتعرف فيما سبق علي المكونات اللازمة لإعداد مخبوزات الجبنة والآن سنتعرف في تلك الخطوات علي طريقة تحضيرها فيما يلي: