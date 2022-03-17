نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمايل الحلواني ..أسهل طريقة عمل الكنافة بالقشطة اللذيذة على أصولها مثل الجاهز في المقال التالي

تعتبر طريقة عمل الكنافة بالكريمة من أفضل الحلويات الشرقية التي يختارها كثير من الناس خاصة في شهر رمضان. سنستعرض بعض الطرق المختلفة لعمل هذه الحلوى اللذيذة هنا، الكنافة الكريمية من الأطباق الشهية التي تزين مائدة الرمضانية، ويتميز بسهولة تحضيره وتوافر مكوناته كما أنها إحدى الطرق العديدة لتحضير الكنافة، والتي يحبها الكبار والصغار على حدٍ سواء إليك طريقة عمل الكنافة بالقشطة في بضع خطوات سهلة ومباشرة. أسهل طريقة عمل الكنافة بالقشطة اللذيذة المكونات نصف كيلو كنافة

كوب واحد من السكر البودره

كوب واحد من الزبدة أو السمنة المذابة

حشوة الكنافة

3 ملعقة من النشا

ملعقة من الفانيليا

2 كوب من الحليب

كوب من القشطة البلدي

2 ملعقة من الكريم شانتية طريقة تحضير الكنافة بالقشطة أولاً نحضر القشطة وعاء علي النار نضع الحليب ويترك حتي يغلي نقوم باذابة النشا مع ملعقتين من الحليب ونضعها على الحليب المغلي ونقلب باستمرار حتي يتم تغليظ القوام إلى كريمي نقوم باضافة القشطة البلدي ونقلب وتترك على جانب حتي تبرد تماماً نقوم بتحضير الكنافة نجهز صينية للكنافة ويتم دهنها بالسمنة السايحة نضع نصف المقدار الكنافة في الصينية في القاع ويتم توزيعها ونضغط عليها ثم نضيف حشوة القشطة ونوزيعها على كل الصينية ما عدا الجوانب نضيف باقي كمية الكنافة ونضغط بالرفق ونضيف باقي كمية السمنة تدخل الفرن ساخن على درجة حرارة 200 حتي تصبح لونها ذهبي نخرج الصينية ونضع عليها الشربات البارد وتقطع وتقدم وبالهنا طريقة أخري للكنافة بالقشطة والجبنة المكونات نصف كيلو كنافة

جبنة موزاريلا

كوب واحد من القشطة

نصف كوب من الزبدة

كوب سكر ناعم

مكسرات للتزين طريقة تحضير الكنافة بالقشطة والجبنة الموزاريلا نقوم بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة ونضيف عليها الزبدة والسكر الي الكنافة نجهز القشطة على وعاء في النار كوب من الحليب وملعقتين من النشا ونقلب على النار حتي تحصلي على قوام غليظ نحضر صينية الكنفة وتدهن بالسمنة، ونضع نصف الكنافة بالقاع الصينبة ونضغط عليها نضيف الجبنة الموزاريلا مع القشطة ونضع طبقة الكنافة الأخري تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مسوية حتي تحصلي على اللون الذهبي تخرج ونضع الشربات وتزين بالمكسرات وبالهنا عمر شويل - جدة عمايل الحلواني ..أسهل طريقة عمل الكنافة بالقشطة اللذيذة على أصولها مثل الجاهز - ثقفني

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