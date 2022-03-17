نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني في البيت مثل المطاعم في المقال التالي

الحواوشي هي عبارة عن اكلة شعبية مصرية شهيرة حيث تعد نوع من انواع المعجنات المحشوة باللحم المفروم. والتي تصنف على انها واحدة من اطباق المقبلات. حيث يمكن ان توكل مثل المعجنات اما ساخنه او باردة حيث تختلف طرق تحضيرها بالاختلاف المكان والمكونات الداخلة في تحضيرها. وفي هذا المقال سنقوم بتحضير الحواوشي الإسكندراني بعدة طرق مختلفة. الحواوشي الاسكندراني السريع المكونات نصف كيلو غرام من لحم العجل المفروم ناعما.

فصان من الثوم المهروس.

بصلتان مبروشتان.

حبتان من الفليفلة الحلوة المقطعة الي مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة البودرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

اضافة نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من بهارات الحواوشي.

وضع ملعقة كبيرة من الملح.

ارغفة من الخبز الاسمر او العادي. طريقة التحضير نضع اللحم في وعاء عميق ونضيف له الثوم والبصل ونعجن جيدا.

نضيف الفليفلة الخضراء والملح والبهارات ونعجن حتى تمتزج كل المكونات.

نضع اللحم في الثلاجة مدة ساعتين حتى تأخذ النكهة المطلوبة للحواوشي.

نحشي الخبز بخليط اللحم ثم نضعه في صينيه الفرن المدهونة بالزيت.

نضع الحواوشي في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية ونقلبة من فترة لأخري حتى يصبح ذهبي اللون من الجانبين.

نقطع الحواوشي الي انصاف ونقدمه ساخنا الي جانب اطباق السلطة المتنوعة. الحواوشي الاسكندراني مع الكزبرة المكونات نصف كيلو غرام من لحم العجل المفروم ناعما.

حبتان من الفلفل الاخضر الحار المفروم ناعما.

حبة من الفليفلة الحلوة المقطعة الي مكعبات.

بصلتان مفرومتان ناعما.

كوب من الكزبرة المفرومة ناعما.

حبتان من الطماطم المفرومة ناعما.

ورقة غار مطحونة بودرة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

اضافة نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل البودرة.

وضع نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

اضافة نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ريع كوب من الزيت النباتي.

ارغفة من الخبز العربي الابيض او الاسمر. طريقة التحضير نقوم بوضع اللحم في وعاء عميق ونضيف له الفلفل الاخضر والفليفلة والبصل والكزبرة والطماطم والتوابل والملح ونقلب جيدا.

نحشي الخبز بكمية كافية من اللحم على طبقة رقيقة من ثم ندهن كل رغيف بكمية كافية من الزيت النباتي.

نحضر صينيه الخبز وندهنها بالزيت النباتي ثم نضع فيها الحواوشي وندخلها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية ونتركه حتى يصبح ذهبي اللون.

نقطع الحواوشي الي انصاف ونقدمه مع اللبن الرائب والليمون. عمر شويل - جدة طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني في البيت مثل المطاعم - ثقفني

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