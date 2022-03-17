أتعلمى كيفية عمل الجبنة المودزريلا فى المنزل بطريقتين مختلفتين وفري فلوسك

تعتبر الجبنة المودزريلا من أنواع الأجبان اللذيذة، والتى لها العديد من الإستخدامات فهى تدخل فى عمل العديد من المخبوزات، كما أرتبط تقديمها فى البيتزا والفطائر وكذلك يتم وضعها على المكرونة والعديد من الوصفات الأخرى، وذلك لأنها تعطى الأكل طعم ونكهة لذيذة كما تعطيها الشكل المطاطى الجميل، ولكن تكلفة شرائها من المحلات قد تكون مكلفة لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة لعملها فى المنزل، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الجبنة المودزريلا بالتفصيل.

مكونات الجبنة المودزريلا

تتكون الجبنة المودزريلا من مكونات قليلة جداً ولا تكلفك الكثير بالنسبة لشرائها من الخارج وهى كالتالي:

١/٢ كوب من الخل الأبيض.

٤ لتر من اللبن كامل الدسم.

ملح حيب الرغبة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الجبنة المودزريلا سهلة وبسيطة جدا ولا تأخذ منكى وقت طويل فى تحضيرها وهى كمايلي:

فى حلة عميقة نقوم بوضع كمية اللبن ويكون من عند اللبان وليس الموجود بالسوبر ماركت ونضعه على النار ونقلبه من وقت لآخر حتى يغلي لمدة ٥ دقائق ثم نطفئ عليه النار. ثم نضيف عليه الخل الأبيض ونقلبهم مع بعض كويس ثم نضعهم على النار مرة أخرى لمدة ٢٠ دقيقة. نستمر بالتقليب بواسطة ملعقة خشبية حتى تتكون لدينا كرة مطاطية ونستمر فى التقليب حتى تصبح مطاطية أكثر. بعد ذلك نجهز وعاء آخر ونضع به قطعة نظيفة من الشاش ونقوم بغرف الجبنة من الحلة ونضعها فى الشاش حتى ننتهى من الكمية كلها. نغطى الجبن بالشاشة ونتركه لمدة ليلة كاملة حتى يتخلص من الماء الموجود به كويس. ثم نأخذ قطعة من الجبن لنختبرها ونضع عليها كمية قليلة من الملح البحري ونتركها لمدة ٣٠ دقيقة لو قعدت ماسكة نفسها كده بتكون ناجحة. بعد ذلك نقوم بتقسيم الكمية الى اربعة قطع على شكل كرة متوسطة الحجم ونضعها فى طبق عميق ونغلفها بالشاش. ثم نرش عليها الملح ونتركها حتى تصفى الماء الموجود بها تماماً لمدة ساعتين. نأخذ كل كرة ونعصرها جيداً داخل الشاش ثم نضعها فى الميكرويف لمدة دقيقة واحدة. ثم نخرجها ونضعها فى الماء البارد حتى تبرد ونخرجها من الماء ونجففها بالشاش. بعد ذلك نقوم بتغليفها بكيس من النايلون ونحتفظ بها داخل الثلاجة حتى وقت استخدامها وبالف صحة وهنا.

طريقة أخرى لعمل الجبنة المودزريلا

سوف نعرض عليكم طريقة أخرى لعمل لعمل الجبنة المودزريلا فى المنزل ببساطة وهى كالتالي:

هنجيب نص كيلو جبنة قريش ونحطه فى شاش ونصفيه كويس من الماء لمدة ليلة كاملة. بعد ذلك نحضر حلة ونضع بها الجبنة القريش ونضيف عليها ملعقة صغيرة من البيكنج صودا وملعقة كبيرة من الزبدة ونضعها على النار لحد ما تسيح على نار هادئة مع التقليب. نستمر فى التقليب حتى تسيح الجبنة وتصبح سائلة ثم نضيف عليها قطعتين من اى نوع جبنة تفضلون ونقلب حتى تسيح. بعد ذلك نقوم بإضافة ربع كيلو من اللبن وعليه ملعقة كبيرة من النشا ونقلبهم مع بعض كويس ثم نضيفهم على الخليط السابق. نقلب حتى يثقل القوام ويمكنك معانا قومى بوضعها فى العلبة بعد ماتبرد واحتفظي بها فى الثلاجة ولو عاوزة تحتفظى بها لفترة طويلة ضعيها داخل الفريزر.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي: