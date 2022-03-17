نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي أقراص العجوة الطرية والشهية بطريقة سهلة ولذيذة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
قرص العجوة أو أقراص العجوة تعد المخبوزات الشهية واللذيذة والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي من المخبوزات التي لا يمكننا الإستغناء عنه لتمتعها بطعم جميل ورائع ومختلف، وكما أن هناك العديد من الأنواع المختلفة من المخبوزات ومنها الكرواسون، والفطائر المحشية، وأقراص العجوة وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة، وتشتهر كل بلد بعمل نوع معين من المخبوزات حيث يوجد المخبوزات الشرقية، والمخبوزات الإيطالية، والمصرية ومن المعروف أن البلاد المصرية تشتهر بعمل أقراص العجوة، وتجتهد محلات المخبوزات في عمل هذه الأقراص بطريقة مجهولة صحياً في طريقة عملها، ولذلك فإن العديد من السيدات ترغب في عمل أقراص العجوة في المنزل، حتى يستغنون عن شرائها من محلات المخبوزات ولضمان الطريقة الصحية وتعتبر أقراص العجوة من المخبوزات التي لا تحتاج سوى مكونات بسيطة لعملها بأشهى وألذ طعم، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي طريقة عملها بسهولة دون تعب ولا مجهود، وذلك من خلال بالمكونات طريقتنا المميزة لعمل ألذ وأطعم قرص العجوة.
طريقة عمل قرص أبو عجوة ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أقراص العجوة الطرية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير وصحي.
المكونات
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من السمنة.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- حبة واحدة من البيض.
- كوب واحد إلا ربع من السكر.
- أربعة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- كمية من العجوة للحشو.
طريقة عمل قرص أبو عجوة
- أحضري وعاء كبير وضعي به جميع المكونات الجافة وهي أن تضعي ثلاث أكواب من الدقيق مع أربعة ملاعق كبيرة من الخميرة مع الملح مع كوب إلا ربع من السكر وقلبي المكونات ببعضها.
- بعد ذلك أحضري العجان الكهربائي وضعي به حبة من البيض ثم ضيفي الحليب السائل وقلبي المكونين ببعضهما ثم ضيفي كوب من السمنة وقلبي مرة أخرى بإستمرار وأثناء عملية التقليب قومي بإضافة خليط المكونات الجافة تدريجيا حتى تحصلين على عجينة متماسكة وطرية.
- بعد ذلك نترك العجينة حتى ترتاح تختمر، بعد خمورها قومي بعمل كرات كبيرة منها وأتركيها مرة أخرى لتختمر.
- ثم أحضري طبق كبير وضعي به العجوة مع ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة وقلبيهم جيدا، بعد ذلك قومي بفرد كرة من كرات العجين وضعي في المنتصف كمية من العجوة وقومي بغلقها والضغط عليها حتى تحصلين على قرص دائري.
- قومي بإدخالها الفرن وأتركيها لتصل إلى لون ذهبي وبعد ذلك أخرجيها من الفرن وقومي بتناولها بأشهى طعم.
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