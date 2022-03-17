أحلي أقراص العجوة الطرية والشهية بطريقة سهلة ولذيذة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

قرص العجوة أو أقراص العجوة تعد المخبوزات الشهية واللذيذة والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي من المخبوزات التي لا يمكننا الإستغناء عنه لتمتعها بطعم جميل ورائع ومختلف، وكما أن هناك العديد من الأنواع المختلفة من المخبوزات ومنها الكرواسون، والفطائر المحشية، وأقراص العجوة وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة، وتشتهر كل بلد بعمل نوع معين من المخبوزات حيث يوجد المخبوزات الشرقية، والمخبوزات الإيطالية، والمصرية ومن المعروف أن البلاد المصرية تشتهر بعمل أقراص العجوة، وتجتهد محلات المخبوزات في عمل هذه الأقراص بطريقة مجهولة صحياً في طريقة عملها، ولذلك فإن العديد من السيدات ترغب في عمل أقراص العجوة في المنزل، حتى يستغنون عن شرائها من محلات المخبوزات ولضمان الطريقة الصحية وتعتبر أقراص العجوة من المخبوزات التي لا تحتاج سوى مكونات بسيطة لعملها بأشهى وألذ طعم، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي طريقة عملها بسهولة دون تعب ولا مجهود، وذلك من خلال بالمكونات طريقتنا المميزة لعمل ألذ وأطعم قرص العجوة.

طريقة عمل قرص أبو عجوة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أقراص العجوة الطرية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير وصحي.

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب واحد ونصف من السمنة.

كوب واحد من الحليب السائل.

حبة واحدة من البيض.

كوب واحد إلا ربع من السكر.

أربعة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كمية من العجوة للحشو.

طريقة عمل قرص أبو عجوة