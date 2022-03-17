طريقتي السحرية لعمل الباذنجان المقلي هيبقي مقرمش ومش هيشرب نقطة زيت نهائياً

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الباذنجان المقلي من أهم الوصفات الشعبية والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت وبأقل الإمكانات هي تلك الوصفة المتميزة من الباذنجان الذي من السهل إعداده عن طريق القلي، ولكن هناك طرق بسيطة للقلي ومن دون الحاجة إلى استعمال الزيت الغزير ومن خلالها تكون وصفة الباذنجان صحية بشكل أكبر، ومن أهم المكونات الأساسية لعمل تلك الوصفة ما يلي في تلك الفقرات القادمة والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي تعمل على تنكيه الباذنجان وإعطائه أفضل مذاق، وتعتبر تلك الطريقة أيضا مميزة للحصول على الباذنجان بطعم أفضل ويكون صحي أكثر.
مكونات قلي الباذنجان بدون زيوت
من الممكن أن تقومي بالتحضير لوصفة الباذنجان المقلي في أقل وقت ممكن ومن خلال الاستعانة بمكونات تعمل على التقليل بل والحد تماما من استعمال الزيوت الغزيرة ولتي تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية، ومن خلال التقليل تماما من الزيوت وبالأخص في وصفة الباذنجان المقلي تحصلي على أفضل نتيجة لباذنجان صحي بشكل أكبر، ومن خلال ما يلي توضيح لمكونات الوصفة، من أهم المكونات الأساسية ما يلي في النقاط القادمة:
- شرائح من الباذنجان المقطع.
- توابل مشكلة.
- ملح وفلفل.
- بابريكا والقليل من الشطة.
- ربع كوب من الدقيق.
- ربع كوب من النشا.
- ملعقة من الثوم المفروم.
- ملعقة من الخل.
طريقة قلي الباذنجان بدون زيوت
من الممكن أن يتم عمل وصفة الباذنجان المقلي الصحي والآمن في تناوله وهذا من خلال استعمال مكونات بسيطة تعطي نكهة الباذنجان المعرض للزيت ولكن من دون استعماله والخطوات نذكرها على هذا النحو الآتي:
- الخطوة الأولى تكون بوضع شرائح الباذنجان في الوعاء الملائم.
- يتم وضع الملح والفلفل على الباذنجان.
- توضع كمية التوابل والدقيق والنشا مع التقليب الجيد لكل المكونات ومن السهل الحصول على الوصفة بعد أن يدخل الباذنجان للفرن، وتتم تسويته.
- تسوية الباذنجان تكون بالفرن بالرف الأوسط وتحت الشواية على درجة الحرارة المرتفعة وفور حصول الباذنجان على اللون الذهبي نخرجه من الفرن ويكون جاهز تماما للاستعمال ويقدم مع طبق من السلطة الخضراء ويعد من الوجبات الصحية.
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