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الممبار هو الامعاء الدقيقة الذي يحتوي علي ماده لزجه مخاطيه مبطنه تؤدي الى خطورة شديده على صحه الانسان اذا لم يتخلص منها لاحتوائها على ميكروبات وجراثيم خاصه بالفضلات ويعتبر الممبار اكله مصريه شعبيه يختلف طريقه تحضريه من شخص ل اخر و يقوم بحشوة العديد من الخضار و الارز التي يحتوي علي عناصر مفيدة للجسم وهو من اشهى الاطباق فهو يشتهيه البعض و يتجنبه البعض لشكوكهم في طريقه التنظيف ولا نستطيع الاستغناء عنه في المناسبات والعزومات وايضا به فوائد كثيرة سوف نتناولها في هذا المقال وطريقة تحضره. فوائد الممبار بوجه عام:- يحتوي على فيتامين B12 الذي يساعد على صحه

– البشرة

– العين

– الكبد

– الشعر

– البشرة – العين – الكبد – الشعر – يساعد في التخلص من الضغط العصبي

– يعزز الجهاز المناعي

– يحفز انتاج الحمض النووي له اضرار وسوف اعرضها عليكم أضرار الممبار:- قد يؤدي تنظيف الممبار بطريقه غير صحيه او جيده الى بعض الامراض بسبب المادة المخاطية اللزجة المبطنة به. الأعراض التي تصيب الشخص في حالة عدم نظافته بطريقة جيدة:- صداع.

ارتفاع درجه الحرارة.

المغص.

الانتفاخ والقيء.

التهاب المعدة.

التلبك المعوي.

سرطان الامعاء.

سرطان القولون.

تصلب الشرايين.

✓وسوف نعرض في مقالنا هذا افضل طرق لتنظيف الممبار تنظيف الممبار يجب أن نقوم بتقطيع الممبار قطع صغيره طولها 15 سم لتسهيل عمليه التنظيف ثم وضع الممبار في ماء فاتر حتي يسهل علينا اذابة المادة المخاطية بسهوله و تسريع عمليه التنظيف.

ثم نقوم بقلب الممبار لتنظيف المادة المخاطية الذي التي توجد في الممبار من الداخل.

ثم نقوم بجلي المادة باستخدام سكينه او معلقة.

ثم نضع الممبار في ماء وخل ودقيق ونتركهم بعض دقائق للتخلص من الرائحة الكريهة والميكروبات والجراثيم ثم نقوم بغسل الممبار بالماء جيدا. عمر شويل - جدة نصفي 20 كيلو ممبار في نص ساعه بحاجه من بيتك بجد هتبهرك و ندمت اني معملتش كدا من زمان - ثقفني

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