حضري مشروب التمر بالحليب والمكسرات ألذ مشروبات شهر رمضان

يعتبر مشروب التمر بالحليب والمكسرات ، هو ملك المشروبات الصحية اللذيذة في شهر رمضان الكريم حيث يبدأ الصائم أولاً إفطاره به، لأنه يعمل على تعويض الجسم بالسكريات والفيتامينات والمعادن الغذائية التي يفقدها الجسم خلال يومه، كما يساعد على ترطيب الجسم وعدم الإحساس بالعطش أو الجوع، كما أنه سنة في رمضان عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كما أنه يحتوى على فوائد ذات قيمة عالية تعطى الجسم طاقة، لتعويض نقص السكر بالجسم، فهو يحتوي على سكريات طبيعية وألياف ومعادن يمكن للجسم امتصاصها بسهولة، كما أنه يعطى نشاط وحيوية طول اليوم، وإضافة بعض المكونات الأخرى معه يعطيه طعم ومذاق خاص محبب إلي الجميع الكبار والصغار، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل مشروب التمر بالحليب والمكسرات بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل مشروب التمر بالحليب والمكسرات

يتكون هذا المشروب من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

لتر واحد حليب ساخن.

نصف كيلو من التمر بدون نوى.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من القشطة.

للتزيين

مكسرات(لوز أو فول سوداني أو جوز هند).

طريقة التحضير

يتم تحضير مشروب التمر بالحليب والمكسرات باتباع الخطوات الآتية:ـ

أولاً نضع الحليب في إناء ونضعه على نار هادئة ويترك حتى يسخن تماماً، ثم يغسل التمر جيداً ويصفى ويوضع في وعاء عميق. ثم يضاف عليه الحليب الساخن ويترك لمدة ساعة تقريباً حتى يتغير لون الحليب إلي اللون البنى الفاتح. يوضع التمر المنقوع في الحليب بعد أن تغير لون الحليب في الخلاط ويتم الخلط جيداً لمدة دقيقتين، حتى يتجانس ويذوب التمر تماماً ونحصل على مزيج ناعم. ثم تضاف الفانيليا والقشطة والسكر فوق الخليط ويضرب مرة أخرى، حتى تختلط الفانيليا بالخليط جيداً حتى يصبح العصير جاهز.

طريقة التقديم

يصفى الخليط جيداً في إبريق زجاجي لكي نتخلص من وجود أي تكتلات حتى يكون القوام مضبوط، ثم يوضع في الثلاجة إلي أن يبرد. ثم يسكب عصير التمر بالحليب في كاسات للتقديم مع إضافة قطع من الثلج أو بدونه حسب الرغبة. نضع على الوجه المكسرات ويقدم بارداً أو ساخناً حسب الرغبة مع وجبة الإفطار أو في سحور رمضان بألف هنا وشفاء.

فوائد التمر

يحتوي التمر على العديد من الفوائد سوف نذكر بعض منها وهي كما يلي:-