نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي الغريبة الناعمة الشهية بالمنزل بطريقة سهلة ولذيذة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات في المقال التالي
الغريبة الناعمة من ألذ وأشهي المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بشكل كبير، والغريبة مشهورة عملها في كل المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك، في أحد أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يفضل تناوله في أول أيام العيد والافطار به بجانب كوب من الحليب، أو بجانب كوب من الشاي، أو بجانب كوب من الشاي باللبن والذي يعطي نكهة وطعم ورائحة جميلة ومحببة لدي جميع أفراد الأسرة، ولذلك فإن العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل ولكن لا يعرفون طريقة عملها، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية لعمل ألذ وأطعم غريبة ناعمة.
طريقة عمل الغريبة الناعمة ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم غريبة ناعمة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل الغريبة الناعمة في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها، وإختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة والجسم بشكل كبير، كما تساعد أيضا علي إختيار أفضل المكونات الغذائية المضافة إلى طريقتنا المميزة وذلك من الناحية الصحية والغذائية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية والخطيرة الأخري، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير وخاصة للأطفال.
المكونات
- أربعة أكواب من الدقيق.
- كوبان من السمنة البلدي.
- ثلاث أكواب من السكر.
- نصف ملعقة فانيليا.
- رشه من الملح.
- للتزين نضع على قطعة الغريبة فستق أو لولى أو فول سوداني.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار بولا ونضع بها سمنة بلدي باردة تكون من الثلاجة ثم نضيف عليها سكر منخول ثم نقوم بخفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا حتي يصبح قوامها مثل الكريمة.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول عليهم ويكون الدقيق نوعه دقيق حلويات ثم نضيف إليه الفانيليا ورشه من الملح ثم نقوم بتقليبهم جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بعد ذلك بالعجن باليدين أو بمعلقة حتى تتماسك العجينة وتكون لينة وطرية ونتركها في الثلاجة لمدة عشرة دقائق.
- قيل البدء في تشكيل العجينة يجب علينا أن نشغل الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية.
- وبعد إخراج العجينة من الثلاجة نأتي بصينية ثم نقطع العجين إلي شكل كرات صغيرة ثم نضعها في الصينية ويتم إدخالها في الفرن الساخنة لمدة عشرة دقائق إلي اثني عشر دقيقة حتي تعطينا اللون المناسب.
- وبعد إخراجها من الفرن يتم تزين الغريبة بالفستق، أو البندق، أو أللولي حسب الشكل أو الطعم التي تحبينها، وبعد ذلك يتم إحضار طبق به غريبة ونقدمه للضيوف والأسرة بشكل جميل وشهى وجذاب ولذيذ.
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