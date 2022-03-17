نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لتحضير الفول المدمس في نصف ساعة في حلة الضغط بسهولة وبساطة في المقال التالي
الفول المدمس ، يعتبر من البقوليات المفيدة لصحة الجسم والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، ويعتبر من الوجبات الرئيسية على وجبة السحور في شهر رمضان الكريم، حيث أنها يمكن عمله وتخزينه في الثلاجة طول سحور رمضان، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، ويعتبر من الأطباق الرئيسية في الفطور مع الفلافل، وتبحث دائماً الأمهات على طريقة لعمله بسهولة مثل الجاهز، ويمكن عمله في حلة الضغط، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الفول المدمس في حلة الضغط في نصف ساعة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل الفول المدمس
يتكون الفول المدمس من بعض المكونات الرئيسية التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-
- نصف كيلو جرام من الفول.
- ملعقة كبيرة من الملح أو أقل (حسب الحاجة).
- ٣ ملاعق من زيت الزيتون.
- عصير ليمونة كاملة كبيرة.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- حبة طماطم كبيرة.
- ٤ فصوص ثوم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الفول اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة كالتالي:-
- نقوم أولاً بغسل الفول جيداً بالماء.
- بعد ذلك نقوم بتحضير إناء ونضع به الفول ونغمره بالماء لمدة ليلة كاملة.
- نقوم بعد ذلك برفع الفول من الماء في الصباح.
- ثم نقوم بوضع الفول في حلة الضغط، ونضيف إليه القليل من البندورة المقطعة.
- وضع الفول على النار متوسطة الحرارة لمدة نصف ساعة حتى ينضج.
- نرفع الفول من على النار، ونقوم بهرسه يدوياً أو باستخدام الخلاط.
- نضيف إليه عصير الليمون والكمون والملح والثوم ونقلب المكونات جيداً.
- نضع الفول في طبق التقديم ونضيف إليه القليل من زيت الزيتون ونرش عليها القليل من البقدونس المفروم وبالهنا والشفا.
فوائد الفول للجسم
هناك بعض الفوائد الصحية المفيدة التي يحتوي الفول هي كالتالي:-
- يحد من إصابة الجسم بالأمراض، ويعمل على تقوية مناعة الجسم.
- يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء ويخفض مستوي ارتفاع ضغط الدم.
- يحافظ على مستوي السكر في الدم.
- يعمل على علاج مشاكل النحافة ويمد الجسم بالحيوية والنشاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع طريقة لتحضير الفول المدمس في نصف ساعة في حلة الضغط بسهولة وبساطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.