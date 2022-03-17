أسرع طريقة لتحضير الفول المدمس في نصف ساعة في حلة الضغط بسهولة وبساطة

الفول المدمس ، يعتبر من البقوليات المفيدة لصحة الجسم والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، ويعتبر من الوجبات الرئيسية على وجبة السحور في شهر رمضان الكريم، حيث أنها يمكن عمله وتخزينه في الثلاجة طول سحور رمضان، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، ويعتبر من الأطباق الرئيسية في الفطور مع الفلافل، وتبحث دائماً الأمهات على طريقة لعمله بسهولة مثل الجاهز، ويمكن عمله في حلة الضغط، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الفول المدمس في حلة الضغط في نصف ساعة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الفول المدمس

يتكون الفول المدمس من بعض المكونات الرئيسية التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

نصف كيلو جرام من الفول.

ملعقة كبيرة من الملح أو أقل (حسب الحاجة).

٣ ملاعق من زيت الزيتون.

عصير ليمونة كاملة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

حبة طماطم كبيرة.

٤ فصوص ثوم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفول اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة كالتالي:-

نقوم أولاً بغسل الفول جيداً بالماء. بعد ذلك نقوم بتحضير إناء ونضع به الفول ونغمره بالماء لمدة ليلة كاملة. نقوم بعد ذلك برفع الفول من الماء في الصباح. ثم نقوم بوضع الفول في حلة الضغط، ونضيف إليه القليل من البندورة المقطعة. وضع الفول على النار متوسطة الحرارة لمدة نصف ساعة حتى ينضج. نرفع الفول من على النار، ونقوم بهرسه يدوياً أو باستخدام الخلاط. نضيف إليه عصير الليمون والكمون والملح والثوم ونقلب المكونات جيداً. نضع الفول في طبق التقديم ونضيف إليه القليل من زيت الزيتون ونرش عليها القليل من البقدونس المفروم وبالهنا والشفا.

فوائد الفول للجسم

هناك بعض الفوائد الصحية المفيدة التي يحتوي الفول هي كالتالي:-