قلاية كبدة بالبصل والفلفل بطريقة سهلة وسريعة وبطعم روعة وبنكهة مميزة

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قلاية كبدة بالبصل والفلفل ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية التي تكاد لا تخلو من وجبة غداء، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، وكذلك تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبلون على تناولها في المطاعم باستمرار، نظراً لمذاقها اللذيذ والرائع والمميز مثل ناجتس الدجاج بالبطاطس أيضاً، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة ومضمونة وشهية حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بدلا من تناولها في الخارج، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل قلاية كبدة بالبصل والفلفل بكل سهولة، وبألذ الوصفات للشيف أم أنوار.
مكونات قلاية كبدة بالبصل والفلفل
تتكون قلاية كبدة بالبصل والفلفل من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كيلو كبدة عجل أو خروف مقطعة مكعبات متوسطة الحجم.
- قلب مقطع شرائح رفيعة.
- 100 جم لية أو ربع كوب من السمن أو الزبدة.
- 2 حبة بصل مقطع شرائح.
- حبة فلفل رمي أخضر مقطع شرائح.
- 2 قرن فلفل حار مقطع حلقات (اختياري).
- 2 حبة طماطم مقشر ومفروم ناعم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة.
- ملعقة صغيرة ونصف من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- مقادير السلطة
- بصل مقطع شرائح.
- بقدونس مفروم ناعم.
- ملح.
- سماق.
- مخلل خيار (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل مخلل اللفت الخيار في المنزل بدلا من شرائه جاهز).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على قلاية كبدة بالبصل والفلفل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت النباتي والبصل ونقلبه باستمرار حتى يذبل.
- ثم نرفع البصل من على النار.
- ثم نضيف إلى المقلاة اللية ونخفض النار إلى هادئة ونقلب من وقت لآخر حتى تخرج منها كل المادة الدهنية.
- بعد ذلك نضيف القلب المقطع شرائح (ومن الممكن أن نزيل اللية أو نتركها) ونقلب باستمرار لمدة دقيقتين.
- ثم نضيف الكبدة ونوزعها طبقة واحدة ونعلي النار إلى أعلى درجة ونقلب من وقت لآخر ونوزع الكبدة طبقة واحدة مرة ثانية.
- ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والكزبرة والثوم المهروس ونقلب باستمرار حتى تنضج الكبدة (مدة طهي الكبدة 10 دقائق).
- بعد ذلك نضيف البصل المقلي والفلفل الأخضر ونقلب باستمرار قليلا حتى ينضج البصل والفلفل الأخضر.
- ثم نضيف الطماطم المفروم ناعم ونقلب لمدة دقيقة.
- بعد ذلك نرفع المقلاة من على النار.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه شرائح البصل والبقدونس المفروم ناعم والملح والسماق، ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نقدم قلاية كبدة بالبصل والفلفل في طبق التقديم مع السلطة وصوص الطحينة والبطاطس المقلية ومخلل الخيار والعيش الشامي الصغير.
- وبالهنا والشفا.
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