بكوب من الزبدة اعملي فطيرة الجبن الشهية لفطور صحي لكي ولعائلتك

تعد فطيرة الجبن من الفطائر الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم مميز ومذاق مختلف على الإفطار بجانب كوب من الشاي، كما تتكون هذه الفطيرة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجبن والخضراوات ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير في عملها، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطيرة الجبن الشهية في المنزل.

مقادير عمل فطيرة الجبن

تحتوي فطيرة الجبن على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ كوب من اللبن.

كيس من مرقة الدجاج.

كوب من الجبنة.

عيش توست مفروم.

كوب مشروم مقطع.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيتون شرائح.

ملعقة صغيرة من البهارات.

٢ حبات من البيض.

كوب من الفلفل الحلو.

بصل مبشور.

كوب من البقسماط المطحون.

ثوم بودرة.

كوب من الجبنة الشيدر.

جزر مبشور.

كوب من الزبدة.

جبنة بيضاء.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير فطيرة الجبن الشهية بطريقة بسيطة يجب إتباع هذه الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر طاسة ونقوم بوضع الزبدة مع كوب من البصل المبشور على نار متوسطة مع التقليب حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من الجزر مع الفلفل الأخضر والمشروم مع التقليب على النار حتى يذبل. ثم نرفع الإناء من على النار، بعد ذلك نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخفق البيض مع التوابل حتى تمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن والبقسماط مع التقليب، ثم نقوم بإضافة التوست والبيكنج بودر ونقلب بشكل مستمر. ثم نضيف الجزر والبصل والفلفل والزيتون مع التقليب مع إضافة الجبن ونعجن حتى تتجانس المكونات. بعد ذلك نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونسكب بها الخليط ثم نسكب فوقها كيس مرقة الدجاج. ثم نوزع مكعبات الجبن فوقها وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ١٥ دقيقة حتى يحمر وجهها. بعد ذلك نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى فطيرة بالجبن لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.

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