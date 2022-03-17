بطريقة مورقة ومقرمشة اعملي الجلاش بالعسل على أصوله بطعم ألذ وأحلي من الحلواني

الجلاش من أشهر الحلويات الشرقية التى نتمتع به فى شهر رمضان الكريم، حيث يوجد العزومات والمقابلات ولذلك نجد الحلويات بكثره فى رمضان ومن أشهر الحلويات التى تقدم هو الجلاش بالعسل، لما له من طعم خفيف وهش وسهل فى الهضم بعد تناول الإفطار، وسوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة عمل الجلاش بالعسل بطريقة سهلة وبسيطة، مع معرفة طريقة عمل العسل للجلاش.

طريقة عمل الجلاش بالعسل

الجلاش من الحلويات الشرقية التى تتمتع بمذاق هش ولذيذ، حخيث أنها يمكن أن يقدم مع الشاى فى العزومات أو فى أى وقت من الأوقات، نظراً لغلو الأسعار فى المحلات فلما لا نقوم بعمل الجلاش فى المنزل توفيراً للمال وحفاظاً على صحة أولادنا.

مكونات وصفة الجلاش بالعسل

لفة جلاش.

ربع كوب من السمن.

معلقة صغيرة بيكينج بودر.

معلقة كبيرة من السكر.

نصف كوب لبن.

ربع كوب سودانى مطحون.

تحضير وصفة الجلاش بالعسل

نحضر لفه الجلاش، ثم نقوم بفرد أوراقها.

نحضر بوله كبيرة ونضع بداخلها اللبن والسمن المذاب والبيكينج باودر ومعلقة السكر.

نحضر صينية متوسطة الحجم مدهونة بالسمن ونضع ورقة من الجلاش، ثم نقوم بدهنها بخليط اللبن والسمن بواسطه الفرشاة ونضع فى منتصف الأوراق السودانى المطحون.

ونعيد كل أوراق الجلاش بهذه الطريقة حتى تنتهى باقى الكمية.

نقطع الجلاش مربعات صغيرة بواسطه السكين ونقوم بتسخين الفرن على درجه حرارة 180.

تدخل صينيه الجلاش الفرن وتركها لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونه ذهبي.

يخرج من الفرن ويترك ليبرد.

طريقة عمل العسل للجلاش

المكونات

كوب من السكر.

كوب من الماء.

نصف ليمونه.

فانيليا.

تحضير العسل للجلاش

نرفع إناء على النار ونقوم بوضع الماء والسكر ونقلبهم جيداً.

نستمر فى التقليب حتى الغليان، ثم نهدا النار ونضع عصير الليمون ونستمر فى التقليب حتى يصبح القوام متماسك، ثم نضع الفانيليا.

نرفع العسل من على النار.

تحضير وصفة الجلاش بالعسل