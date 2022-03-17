طريقة عمل كنافة بالقشطة مثل محلات الحلويات المشهورة

طريقة عمل كنافة بالقشطة الغنية عن التعريف، تعتبر الكنافة من أشهر الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص وتتميز بمذاق شهي ولذيذ وبالتالي تهتم الكثير من سيدات المنزل في البحث عن الطريقة التي تساعدك على تجهيز الكنافة بالقشطة مثل المحلات التي تتميز بمذاق مميز وتختلف كثيرا عن التي يتم تجهيزها فى المنزل، لهذا سوف أوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها مثل المحلات الجاهزة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل

المكونات: كيلو كنافة وكوب من السمن و2 كوب من السكر وكوب من الماء وملعقة من عصير الليمون وملعقة من الفانيليا أو 2 ملعقة من النشا واثنين كوب من اللبن.

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة

في الخطوة الأولى يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم نبدأ بتجهيز اللبن البارد ونضع في النشا وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم بعد ذلك يتم رفعه على النار وتقلب المكونات حتى يصبح الخليط سميك ويمكن إضافة ثلاث ملاعق من السكر وبعد ذلك يتم رفعه من على النار ويترك حتى يبرد. في الخطوة التالية نبدأ بتجهيز وعاء مناسب ونضع في الكنافة ثم نضع عليه السمن وتقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بتجهيز صينية الكنافة ونضع فيها السمن ثم نضع نصف كمية الكنافة ويتم تسويتها باليد والضغط عليها جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع القشطة الكذابة وفردها جيدا ثم نقوم بإضافة باقي كمية الكنافة وتسويتها باليد ثم يتم وضعها في الفرن حتى يصبح لونها ذهبي بعد ذلك يتم إخراج الكنافة بالقشطة من الفرن وإضافة عليها السيرم وبعد أن تبرد يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل السيرم

يتم تجهيز وعاء مناسب وإضافة السكر والماء وتقلب المكونات مع بعضها وتترك على النار لمدة 10 دقائق ثم أضافة وعصير الليمون وقليل من الفانيليا ويقلب ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان لمدة خمس دقائق ويصبح الخليط سميك يتم رفعه من على النار وبعد أن يبرد يتم وضعه على الكنافة الساخن.