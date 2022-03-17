طريقة عمل حلى طبقات البسكويت البارد بدون بيض بمكونات بسيطة

لاشك أن الحلويات الباردة تتفوق بشكل كبير على الحلويات التي يتم إعدادها في الفرن، وذلك لسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت كبير من أجل تحضيرها، كما توجد طرق متنوعة لإعدادها، وتعتبر حلى طبقات البسكويت من أشهر أنواع الحلويات الباردة التي يتم تصنيعها، ويدخل البسكويت كمكون أساسي في إعدادها، بالإضافة إلى الكريمة والكاكاو، والفاكهة على حسب الرغبة، لذا هيا بنا لنتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على طريقة إعداد هذه الحلوى الرائعة.

طريقة عمل حلى طبقات البسكويت البارد

المقادير: مقدار مناسب من البسكويت، 3 ملاعق كبيرة كريم شانتيه، فانيليا، 4 حبات فراولة، ثمرة خوخ، نصف ثمرة مانجو، حبة تفاح متوسطة، سكر، لبن، ويمكن استبدال الفاكهة المذكورة الفاكهة المحببة.

طريقة تحضير حلى طبقات البسكويت

نقوم بتكسير البسكويت إلى قطع صغيرة للغاية، ونضيف إليها الحليب والسكر والكاكاو، وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة. قومي بتقطيع الفواكه إلى قطع صغيرة ونضيف إليها ملعقتين من السكر مع التقليب، وتترك قليلا. نقوم بخفق الكريم شانتيه مع السكر واللبن باستخدام المضرب الكهربائي، ويترك في الثلاجة حتى يتماسك. نقوم بإحضار أكواب التقديم، ونبدأ في وضع طبقة من البسكويت، وأخرى من الكريم شانتيه ونضع فوقها الفاكهة. نكرر الخطوة السابقة حتى الانتهاء من الكمية، ونتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل التقديم.

حلى البسكويت البارد بالكراميل

المقادير: 2 علبة بسكويت سادة، 4 ملاعق كبيرة سكر، 5 ملاعق كبيرة زبدة، ربع كوب جوز هند مبشور، علبة حليب مكثف، رشة فانيليا، 7 ملاعق كبيرة كراميل.

للتزيين: 150 جرام شوكولاتة، 2 ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة تحضير حلى البسكويت بالكراميل