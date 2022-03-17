مشروبات التخسيس و الصيام المتقطع ورجيم رمضان للتخسيس وفقدان الوزن الزائد

افضل طريقة لتخسيس في رمضان والصيام مع اقتراب شهر رمضان المبارك يرغب العديد من الأشخاص في اتباع حمية غذائية لتخفيف الوزن والتخلص من الوزن في رمضان، وخاصه أنه شهر يساعد بشكل كثير على تنظيم الوجبات الغذائية، ويساعد في التخلص على الوزن الزائد من الجسم ولكن يجب تناول اطعمة غذائية بشكل منظم، وسوف نعرض خلال هذا المقال بعض الوجبات التى تساعد على تخسيس والدماغ لانقاص الوزن.

رجيم الصيام المتقطع

هناك أكثر من طريقة تؤدي إلى إنقاص الوزن في رمضان والحفاظ على وزن الجسم المثالي ومن هذه الطرق ما يلي

● المشي قبل الإفطار، حيث أن من العادات السليمة لإنقاص الوزن و يكون قبل ميعاد الافطار بساعتين لأنه يساهم في زيادة معدلات الحرق للجسم بنسبة أربعة أضعاف أي وقت آخر ويخفف الدهون بنسبة كبيرة.

● تناول الحليب ويفضل تناول كوب واحد من الحليب قبل النوم مباشرة أو قبل وجبة السحور، حيث أن ذلك يشعر الشخص بالامتلاء ويسد الشهيه، كما أنه غني بالكالسيوم والعديد من البروتينات المفيده للجسم و يجعل الشخص يأكل كميات الطعام قليلة وبذلك يؤدي إلى إنقاص الوزن.

● ضبط النفسي وجبة الإفطار حيث تعد من الوجبات الرئيسيه في الصيام، لذلك يجب عند تناول على دائما الابتعاد عن الأطعمة التي بها كربوهيدرات كثيرا أو نشويات والتركيز على البروتينات والخضروات التغذية التي لا تحتوي على سعرات عالية

● تناول وجبة السحور بشكل صحي حيث والبعض يعتقد أن وجبة السحور تزيد الوزن، ولكن هذا اعتقاد خاطئ حيث أنها مهمة ومفيدة للجسم وتزيد نسبة الحرق وتخلي من الدهون.

● تناول عصير الليمون قبل وجبة السحور يساعد بشكل كبير في حرق الدهون التي تتراكم في الجسم

● الابتعاد عن تناول المقرمشات والحلويات، حيث أن بها سعرات حرارية عالية ويمكن استبدالها بكوب من اللبن خالي الدسم.

● ثم يجب أن نبتعد عن المواد الدهنية هو وجبات عالية الدهون مثل الشيبس والمكسرات، واستبدالها بالفواكه والخضروات منخفضة السعرات.

مشروبات تخسيس الوزن

هناك بعض المشروبات التي تقلل من زيادة الوزن حيث أنها تحرق يساعد الجسم في التخلص من الوزن الزائد و هي

● الخل والعسل يساعد بشكل كبير في حرق الدهون الزائدة في وقت بسيط ويمكن استخدام الوصفة عن طريق نصف ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي مع ملعقة كبيرة من خل التفاح او الخل العادي ويتم وضعهم على كوب من الماء الدافئ.

● الكمون مع عصير الليمون ويتم خذ ملعقتان من الكمون على كوب ونصف من الماء الفاتر وعصير الليمون تضيع و تقليب الخليط جيدا ثم يوضع على النار حتى تمام الغليان، ثم تركه ليبرد وتصفيته ويتم تناول كوب واحد قبل وجبة الافطار بنصف ساعه ويكرر لمدة 10 أيام.

● وصفة القرفة والزنجبيل حيث أنها من الوصفات التي تساعد في انقاص الوزن باستخدام ملعقتين كبيرتين من القرفة المطحونة ملعقتان من الزنجبيل المطحون ويتم وضعهم في كوب من الماء المغلي، ويوضع نصف ليمونه وتقليبهم جيدا حتى الغليان ويتم تناول هذا المشروب مرتين في اليوم في الإفطار والسحور و يساعد على إنقاص الوزن وخاصة الكرش.

● الشاى الأخضر كل مع أنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة ويساعد فى حرق الدهون بشكل كبير ويتم تناوله بعد وجبة الافطار مباشر.

الكركم يساعد في تكسير الدهون الزائدة الموجودة في الجسم كما أنه يقاوم الأنسولين، ويعالج الكثير من الالتهابات التي ترتبط بالوزن الزائد والسمنة.