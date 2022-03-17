تتبيلة اللحم المشوي على الفحم على طريقة المطاعم بكل أسرارها لتصبح طرية ولذيذة

يعد اللحم من أفضل مصادر البروتين والذي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث تعتبر وجبة رئيسية على السفرة في العزومات، لذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل تتبيلة اللحم المشوي على الفحم في المنزل، وذلك بدلاً من شرائها من المحلات وحتى تضمني نظافتها وجودتها وأيضاً حتى توفري الكثير من الأموال، تابعي المقال وقومي بعملها فوراً.

تتبيلة اللحم المشوي على الفحم

يمكنك عمل أفضل تتبيلة للحم لشويها بأسهل الطرق والتي سوف نقوم بعرضها عليك حتى تقومي بعملها لأطفالك في المنزل وتجعلهم يطلبونها منك دوماً، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

كيلو من اللحم المقطع إلى شرائح.

ثمرتين كبيرتين من الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ثلاث فصوص كبيرة من الثوم.

ملعقة من الروزماري.

حبتين متوسطتين من البصل الأحمر.

ملعقة من الفلفل الأسود.

وملعقة من بهارات اللحم.

ملعقة من ملح الطعام.

ربع ملعقة من الكاري.

ملعقة إلا ربع من الصويا صوص.

ملعقتان من الزبادي البلدي.

تتبيلة اللحم المشوي مثل المطاعم

قومي بإحضار اللحم وقومي بالطرق عليها باستخدام مطرقة اللحم حتى يصبح اللحم رقيق.

احضري الكبة الكهربائية، وضعي بها الطماطم.

قومي بوضع البصل الأحمر عليها وقومي بتشغيلها.

ضعي الخليط في بولة وأضيفي إليه ملح الطعام.

أضيفي الروزماري إلى الطماطم، والبصل وقلبي جيداً.

قومي بوضع بهارات اللحم واكملي تقليب.

أضيفي الفلفل الأسود.

عليك الآن بتقشير الثوم وفرمه، ويوضع على الخليط.

قومي بسكب الزبادي، وإن لم يتوفر لديك من الممكن أن تقومي بوضع ربع كوب من اللبن الحليب.

أضيفي الخل الأبيض.

أضيفي الخل الأبيض. قومي بوضع الكاري وقلبي المكونات جميعها.

ضعي اللحم الشرائح في التتبيلة مع مراعاة أن تكون اللحم جميعها مغطاة بالتتبيلة.

اتركي اللحم في التتبيلة في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

في اليوم التالي سخني الشواية الكهربية أو الفحم جيداً، وضعي اللحم بها وضعي بها ربع كوب من الماء، واتركيها على نار هادئة إلى أن تنضج.

قومي بوضع اللحم المشوي في أطباق التقديم، وقدميه مع طبق من المكرونة بالصوص الأحمر.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض أفضل تتبيلة اللحم المشوي على الفحم بطريقة سهلة ومكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وذلك لتقومي بعمل أفضل لحم مشوي بطعم رائع لا يقاوم، فسارع بعملها فوراً حتى تجعلي أولادك يتذوقون أروع وجبة.