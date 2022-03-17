نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل رمضان أتعلمي أزاي تعملي العرقسوس بطريقة صحية في البيت نفس الجاهز وأحلي في المقال التالي
العرقسوس من أهم المشروبات التى تقدم على إفطار شهر رمضان، حيث أن العرقسوس له فوائد عديدة، كما أنه يفضل أن يتناول مع السحور، ويمكن عمل العرقسوس فى المنزل دون اللجوء للشراء من المحلات، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة، وسوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة تحضير مشروب العرقسوس بكل سهولة.
طريقة تحضير مشروب العرقسوس
مشروب العرقسوس من المشروبات الطبيعية التى تتميز بطعمها المختلف، فهناك بعض الأشخاص لا يرغبون فى تناوله ولكن ننصح بشرب العرقسوس فهو له فوائد عظيمة فهو يحد من حرقان المعدة ويعمل على تهدئة السعال ويحافظ على القلب ويحميه من الأمراض ويعمل على تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم ويعمل أيضاً على هضم الطعام وإذابة الدهون المتراكمة فى المعدة، كما أن شربه على السحور سوف يقلل الشعور بالعطش الشديد فى نهار رمضان كما أنه عند تناوله يعوض الجسم مافقده من الماء فى الصيام، فهو يعتبر من أهم المشروبات التى تتناول في شهر رمضان الكريم لما له من مميزات عند شربه، حيث نجد العرقسوس بكثرة طوال هذا الشهر وارتباطه الشديد به لما له من فوائد عديدة فى الصيام، فهو مفيد أيضاً للكلى وشربه يعادل مانفقده من الماء ويمكن عمله بسكر أو بدون فهو له طعم ومذاق ورائحه مختلفة عن باقى كل المشروبات.
طريقة تحضير عمل مشروب العرقسوس
المكونات
- ربع كيلو عرقسوس من العطار.
- معلقة صغيرة من السكر ويمكن بدون السكر حسب الرغبة.
- قطعة من الشاش كبيرة.
- معلقة كبيرة من كربونات الصوديوم.
- ماء.
تحضير مشروب العرقسوس
- نحضر وعاء ونضع بداخله مسحوق العرقسوس وقليل من الماء وذرةمن الكربونات ونقوم بعجن العرقسوس ونتركه ساعتين منقوع فى الماء ونقوم بتغطيته.
- نحضر قطعه من القماش أو الشاش النظيف ونضع بداخله مسحوق العرقسوس والكربونات المنقوع، ثم يصب فوقه الماء حتى الحصول على سائل العرقسوس، أو يمكن أن نسكب عجين العرقسوس داخل الشاش بداخل إبريق مملوء بالماء.
- نسكب العرقسوس فى إبريق ويدخل الثلاجه وتقديمه بارداً.
- يفضل تناوله عند الإفطار وفى السحور.
- عدم الإكثار منه لمن يعانون من مرض الضغط
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل رمضان أتعلمي أزاي تعملي العرقسوس بطريقة صحية في البيت نفس الجاهز وأحلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.