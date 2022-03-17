قبل رمضان أتعلمي أزاي تعملي العرقسوس بطريقة صحية في البيت نفس الجاهز وأحلي

العرقسوس من أهم المشروبات التى تقدم على إفطار شهر رمضان، حيث أن العرقسوس له فوائد عديدة، كما أنه يفضل أن يتناول مع السحور، ويمكن عمل العرقسوس فى المنزل دون اللجوء للشراء من المحلات، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة، وسوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة تحضير مشروب العرقسوس بكل سهولة.

طريقة تحضير مشروب العرقسوس

مشروب العرقسوس من المشروبات الطبيعية التى تتميز بطعمها المختلف، فهناك بعض الأشخاص لا يرغبون فى تناوله ولكن ننصح بشرب العرقسوس فهو له فوائد عظيمة فهو يحد من حرقان المعدة ويعمل على تهدئة السعال ويحافظ على القلب ويحميه من الأمراض ويعمل على تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم ويعمل أيضاً على هضم الطعام وإذابة الدهون المتراكمة فى المعدة، كما أن شربه على السحور سوف يقلل الشعور بالعطش الشديد فى نهار رمضان كما أنه عند تناوله يعوض الجسم مافقده من الماء فى الصيام، فهو يعتبر من أهم المشروبات التى تتناول في شهر رمضان الكريم لما له من مميزات عند شربه، حيث نجد العرقسوس بكثرة طوال هذا الشهر وارتباطه الشديد به لما له من فوائد عديدة فى الصيام، فهو مفيد أيضاً للكلى وشربه يعادل مانفقده من الماء ويمكن عمله بسكر أو بدون فهو له طعم ومذاق ورائحه مختلفة عن باقى كل المشروبات.

طريقة تحضير عمل مشروب العرقسوس

المكونات

ربع كيلو عرقسوس من العطار.

معلقة صغيرة من السكر ويمكن بدون السكر حسب الرغبة.

قطعة من الشاش كبيرة.

معلقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

ماء.

تحضير مشروب العرقسوس