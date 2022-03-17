بكوب حليب مثلج أعملي الكريم شانتيه في البيت بمقادير غير مكلفة وبطعم وقوام مظبوط كالجاهز

يعد الكريم شانتيه من الأشياء أو المكونات الأساسية لتزيين الحلويات فهو يتم وضعه على التورتة أو الجاتوه أو الكنافة والبسبوسة وغير ذلك الكثير، فهي عبارة عن كريمة مخفوقة يتم شرائها جاهزة من المحلات أو من الممكن أن نقوم بعملها في البيت فهذا الكريم يتميز بطعمه اللذيذ ولونه الأبيض الجذاب الذي يعطي للحلويات شكل ومذاق جميل ورائع، فيتم عمل الكريم شانتيه في المنزل من خلال إستخدام بودرة الكريم شانتيه فهي تباع في أكياس تتوافر في كل الأسواق فيكون به نسبة من السكر، فقد يوجد نوع آخر لمسحوق الكريم شانتيه فهو يكون خام لا يحتوي على سكريات أو يمكننا أن نقوم بعمله بدون هذه البودرة، فهذا من خلال إستخدام بياض البيض والسكر البودر أو بإستخدام الحليب السائل المغلي والجيلاتين وعدد من المكونات الآخري.

مكونات الكريم شانتيه في المنزل

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من بودرة الكريم شانتيه الخام.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل المثلج.

رشة بسيطة من الفانيليا البودر.

طريقة عمل الكريم شانتيه في المنزل