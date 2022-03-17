بمقادير غير مكلفة أعملي بسكويت الشوفان بالعسل بطريقة صحية ومضمونة 100% وبطعم روعة

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هناك أنواع كثيرة من البسكويت الصحي الذي يفضل تناوله ممن يتبعون أنظمة تخسيس وريجيم أو الذين يحافظون على صحتهم، وهذه الأنواع من البسكويت يفضل أن يتناولها الأطفال أيضاً، وأشهر هذه الأنواع هو بسكويت الشوفان بالعسل الذي يمكن الحصول عليه وتحضيره في المنزل بسهولة ويسر. أسهل طريقة لتحضير بسكويت الشوفان بالعسل المكونات: عدد ٣ ملاعق زبدة مذابة بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار نصف كوب من السكر البني.

مقدار ربع كوب من عسل النحل.

بيضة واحدة.

ملعقة ماء كبيرة.

مقدار نصف كوب دقيق.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

ربع ملعقة بيكنج صودا.

مقدار نصف كوب شوفان مطحون.

ملعقتان كبيرتان زبيب للتزيين. طريقة التحضير: قبل كل شيء نسخن الفرن على درجة ١٨٠ درجة مئوية، ونحضر صينية الفرن ونبطنها بورق زبدة.

نضع المكونات التالية في وعاء العجان: الزبدة، العسل، السكر، البيض، الماء ونخلطهم معاً جيداً.

ثم ننخل الدقيق ونضيف له الملح والبيكنج صودا، ونقلب الخليط مع الشوفان المطحون.

بعد ذلك نضيف خليط الشوفان والدقيق للزبد والعسل ونقلبهم معاً جيداً لتختلط المكونات، قم نضيف عليهم الزبيب.

بعد ذلك نفسك العجين لكرات صغيرة، ونضعها في صينية الفرن وبين كل قطعة والأخرى مسافة بسيطة.

نضع الصينية في الفرن وننتظر لمدة ربع ساعة حتى ينضج البسكويت، ثم نخرجه ونتركه جانباً ليبرد قبل تقديمه. بسكويت الشوفان بالعسل الصحي المكونات: بيضة واحدة.

مقدار نصف كوب زبدة ذائبة.

نصف كوب من العسل.

ملعقة فانيليا صغيرة.

كوب من الدقيق.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

ربع ملعقة ملح صغيرة.

مقدار نصف كوب شوفان. طريقة العمل: نضع الزبدة والعسل معاً في الخلاط الكهربي ليتكون خليط هش.

ثم نضيف البيض بالتدريج والفانيليا ونخفق مرة أخرى جيدًا.

ثم نخلط الدقيق بالبيكنج باودر ورشة ملح ونضعه على الخليط في الخلاط ونخلطهم معاً.

ثم نضيف اهم الشوفان ونخلط مرة ثانية حتى تختلط كل المكونات.

نشغل الفرن على درجة ٢٠٠ درجة مئوية.

نشكل حبات البسكويت حسب الرغبة ونضعها في صينية بها ورق زبدة ونستمر في هذه الخطوة حتى ننتهي من كمية البسكويت كاملةً، مع مراعاة استخدام شوكة الطعام على الوجه للتخلص من الهواء الموجود في العجينة.

ثم نضع الصينية في الفرن لمدة عشر دقائق لينضج البسكويت ثم نخرجه ونقدمه. عمر شويل - جدة بمقادير غير مكلفة أعملي بسكويت الشوفان بالعسل بطريقة صحية ومضمونة 100% وبطعم روعة - ثقفني

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