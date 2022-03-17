بدون ماكينة.. لف ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ هتلفي اكتر من 3 كيلو بدون تعب

لف ورق العنب والكرنب بالشوكة من الوصفات السهلة والتي من الممكن أن تعتمد عليها كل ربة منزل لعمل أفضل وجبة شعبية من الممكن أن تطهى بأقصى سرعة حيث أن الطريقة المتبعة في اللف لورق العن والكرنب بتلك الطريقة تعد من بين أفضل الطرق التي من خلالها يكون من السهل الحصول على ملفوف ورق العنب وورق الكرنب وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي من الممكن أن تتبع لعمل الملفوف بأقل وقت ممكن، والانتهاء من حشو ولف الورق بشكل أسرع، وفيما يلي أهم الخطوات التي لا غنى عنها للف ورق العنب وورق الكرنب باستعمال الشوكة.

لف ورق العنب والكرنب بالشوكة

لف ورق العنب والكرنب باستخدام أداة الشوكة من الوصفات المهمة، والتي من الممكن عن طريقها الحصول على الملفوف من نوعيه من الخضار الورقي بطريقة سهلة وسريعة للانتهاء من مشكلة طول فترة بقاء ربة البيت في خطوة اللف، وتشيد الكثير من ربات البيوت بالطريقة التي يتم لف الورق بعا باستعمال الشوكة، وإليك أهم الخطوات الأساسية لتلك الطريقة المتميزة وأهمية الاستعانة بتلك الأداة لإنجاز تسوية الوصفة.

طريقة لف ورق العنب والكرنب بالشوكة

من الممكن أن تعتمدي على تلك الخطوات القادمة للحصول على الوصفة وتحضيرها وفي أقل وقت ممكن، ومن أهم الخطوات المتبعة للف ورق العنب ما يلي:

الخطوة الأولى تكون بالتجهيز لكل الورق المتوفر والمرد حشوه بسلقه بالماء والكمون.

ضعي الورق في المصفاة وبعد أن يجف قومي بتقطيعه لمربعات صغيرة.

يتم عمل خليط المحشي من الأرز مع التوابل والصلصة والقليل من الزيت.

بدء لحشو للورق ثم لفه بسرعة من خلال استعمال الشوكة.

فوائد تناول الكرنب

من أهم ما تحصل عليه ربة المنزل نتيجة الحشو واللف للكرنب بتلك الطريقة ما يلي: