حضري بسهولة عصير التمر واللبن اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

عصير التمر باللبن ، يعتبر من العصائر التي يحب الكثير من الأشخاص شربه وخاصتاً في شهر رمضان الكريم على مائدة الإفطار، يعتبر من العصائر المفيدة للجسم الخالية من المواد الحافظة وتكون فرش، التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، حيث أن التمر من الحبات الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والألياف ومضادات الأكسدة، ويحتوي على نسبة منخفضة من الماء، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة وصحية واللبن أيضاً يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتينات، ويحافظ على العظام، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل عصير التمر باللبن اللذيذ في المنزل بسهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل عصير التمر باللبن

يتكون عصير التمر باللبن من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

كوب من التمر منزوع البذرة.

مقدار كوب من الحليب السائل.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من دبس التمر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عصير التمر بالحليب اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة كالتالي:-

نقوم بوضع التمر في إناء ثم نضيف إليه الماء الدافئ لمدة نصف ساعة تقريباً. ثم تحضير وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به التمر المنقوع بالماء المنقوع فيه وبعد ذلك نضيف إليه دبس التمر والحليب. بعد ذلك نقوم بخفق المكونات معاً جيداً حتى تتجانس لمدة دقيقتين حتي يذوب التمر جيداً. ثم نسكب عصير التمر واللبن في كوب التقديم ونضع على سطحه بعض قطر التمر.

فوائد التمر واللبن للجسم

هناك بعض الفوائد الصحية المفيدة التي يعطيها مشروب التمر بالحليب اللذيذ وهي كالتالي:-

يعمل على إنقاص الوزن الزائد لأنه غني بالألياف الغذائية منخفضة الدهون.

يساعد في الحفاظ على صحة القلب لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم لأنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد.

يساعد على تقوية العظام ومنع الهشاشة لأنه غني بالكالسيوم المفيد جداً.

يعمل على تسهيل عملية الهضم .

يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويزيد من إفراز هرمونات الجسم التي علي الشعور بالامتلاء.

فوائد التمر للجسم

هناك بعض الفوائد التي تمنحها التمر للجسم للوقاية من الأمراض وهي كالآتي:-