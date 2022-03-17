خلطة القرنفل والروز ماري لمنع تساقط الشعر.. هيكون طويل وزي الحرير

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عمر شويل - جدة خلطة القرنفل والروز ماري لمنع تساقط الشعر، تعتبر هذه الخلطة من أكثر الخلطات الطبيعية التي تساعد على تكثيف الشعر وتعمل على إطالته، ومن المعروف أن الرز ماري غني بالكثير من العناصر التي تساعد على نمو الشعر بصورة كبيرة، كما يعمل على ترطيب الشعر و تنشيط الدورة الدموية، في حين أن القرنفل يدخل أيضاً في الكثير من الوصفات العناية بالشعر وتمده بالكثير من العناصر التي يحتاجها ليصبح صحي وقوي من الجذور، لذلك سوف تناول من خلال المقال طريقة خلطة القرنفل والروز ماري لشعر لامع وصحي.

خلطة القرنفل والروز ماري لمنع تساقط الشعر

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تجعل الشعر كثيف وناعم، لذلك يمكنك معرفة خلطة القرنفل والروز ماري لمنع تساقط الشعر من خلال الخطوات التالية:

المكونات

ملعقة واحدة من روزماري.

كوب واحد من الماء الساخن.

ملعقة واحدة من القرنفل.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير خلطة القرنفل والروز ماري لمنع تساقط الشعر في الآتي:

نحضر زجاجة ونضع بها الروز ماري، ونضيف عليه القرنفل، ثم نضع بعد ذلك كوب من الماء الساخن، ونقوم برجع الزجاجة جيداً، ونتركها يوم كامل.

نحضر الزجاجة ونقوم بتصفيتها من الخليط، ونضع السائل في بخاخة ليتم استخدامه بعد ذلك.

يتم استخدام البخاخ بعد غسل الشعر يومياً وندلك فروة الرأس.

تحفظ هذه الخلطة في الثلاجة، ومن المعروف أن تدوم صلاحيتها لمدة أسبوع.

ينبغي استخدام هذه الخلطة لمدة ثلاث أشهر لملاحظة الفرق.

سيروم منع تساقط الشعر

المكونات:

ملعقة من حبة البركة.

10 أوراق من ورق اللورا.

10 حبات من القرنفل.

ملعقة من الروز ماري.

طريقة التحضير:

أحضري إناء متوسط الحجم وضعي به كوبان من الماء، ثم ضعي به كل المكونات السابقة.

ارفعي الإناء على النار ويترك حتى الغليان.

قومي بتصفية الخليط ويعبأ فى زجاجة بخاخة.

يرش الخليط على الشعر كل يوم ولاحظي توقف تساقط الشعر خلال أيام.

وبذلك نكون قدمنا لكم خلطة القرنفل والروز ماري لمنع تساقط الشعر والتمتع بشعر صحي وقوي ولامع، حيث تساعد هذه الوصفة بصورة كبيرة على نمو الشعر وتنعيمه بشكل سريع، و تتمتعي بشعر طويل وجذاب.