الباستا فلورا تارت المربى أو كيكة المربى الناشفة أحلى وأسرع حلوى إقتصادية

تعتبر الباستا فلورا أو كما تسمى تارت المربى من الحلويات السهلة والسريعة والخفيفة والتي لا يختلف على محبتها اثنان، حيث تتكون حلوى الباستا فلورا من مكون نحبه جميعاً وهو المربى حيث تستخدم المربى بعد تخفيفها لتزيين وتحليه الباستا فلورا مما يمنح الشعور بالسعادة عند تناولها.

تحضير الباستا فلورا في البيت

والباستا فلورا تعتبر من أشهر أنواع التارت أو الكيك الناشف كما يطلق عليها الكثيريين، ويمكننا تحضير الباستا فلورا في البيت بكل سهولة ويسر وبمكونات متواجدة بكثرة في كل بيت، ولذلك سوف نعرض على حضراتكم أسهل وأسرع طريقة لعمل الباستا فلورا في البيت، فقط تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

مكونات الباستا فلورا تارت المربى

كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات. كوب وربع الكوب من الزبدة الطرية بنفس درجة حرارة الغرفة. كوب وربع الكوب من السكر الأبيض البودرة. حبتان من البيض بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا السائلة. ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من البيكنج باودر. مربي أي نوع حسب المتاح. ملعقة صغيرة من الخل الطبيعي.

خطوات تحضير الباستا فلورا تارت المربى

لا تحتاج الباستا فلورا إلى خطوات كثيرة وصعبة لإعدادها بل يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة وبخطوات مفصلة وسهلة وتلك الخطوات هى ما سوف نقدمه لحضراتكم في السطور التالية.

طريقة تحضير الباستا فلورا تارت المربى