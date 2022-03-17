نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الباستا فلورا تارت المربى أو كيكة المربى الناشفة أحلى وأسرع حلوى إقتصادية في المقال التالي
تعتبر الباستا فلورا أو كما تسمى تارت المربى من الحلويات السهلة والسريعة والخفيفة والتي لا يختلف على محبتها اثنان، حيث تتكون حلوى الباستا فلورا من مكون نحبه جميعاً وهو المربى حيث تستخدم المربى بعد تخفيفها لتزيين وتحليه الباستا فلورا مما يمنح الشعور بالسعادة عند تناولها.
تحضير الباستا فلورا في البيت
والباستا فلورا تعتبر من أشهر أنواع التارت أو الكيك الناشف كما يطلق عليها الكثيريين، ويمكننا تحضير الباستا فلورا في البيت بكل سهولة ويسر وبمكونات متواجدة بكثرة في كل بيت، ولذلك سوف نعرض على حضراتكم أسهل وأسرع طريقة لعمل الباستا فلورا في البيت، فقط تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.
مكونات الباستا فلورا تارت المربى
- كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات.
- كوب وربع الكوب من الزبدة الطرية بنفس درجة حرارة الغرفة.
- كوب وربع الكوب من السكر الأبيض البودرة.
- حبتان من البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا السائلة.
- ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من البيكنج باودر.
- مربي أي نوع حسب المتاح.
- ملعقة صغيرة من الخل الطبيعي.
خطوات تحضير الباستا فلورا تارت المربى
لا تحتاج الباستا فلورا إلى خطوات كثيرة وصعبة لإعدادها بل يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة وبخطوات مفصلة وسهلة وتلك الخطوات هى ما سوف نقدمه لحضراتكم في السطور التالية.
طريقة تحضير الباستا فلورا تارت المربى
- باستخدام المضرب الكهربائي يتم خفق السكر الأبيض مع الزبدة الطرية حتى يتجانس الخليط تماماً.
- يتم وضع البيض مع إضافة الفانيليا ويستمر الخفق على سرعة متوسطة إلى أن يصبح الخليط كريمي وهش وقوامه متجانس.
- يتم نخل الدقيق الأبيض ويضاف له البيكنج باودر.
- يتم إضافة خليط الدقيق والبكينج باودر للخليط الكريمي الكثيف تدريجياً مع استمرار الخفق على سرعة منخفضة. أو يمكن التقليب بملعقة من السيليكون حتى يتجانس الخليط تماماً ويبدأ في التماسك ويتم الحصول على عجينة لينة سهلة التشكيل.
- تترك العجينة لترتاح قبل فردها في الصينية وتزيين وجهها بالمربى والعجين المبشور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الباستا فلورا تارت المربى أو كيكة المربى الناشفة أحلى وأسرع حلوى إقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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