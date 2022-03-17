نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون” بديل التاتو” مش هتروحي كوافير تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الحواجب بالقرنقل وزيت الزيتون من الطرق الطبيعية السهلة المستخدمة في إعطاء الحواجب اللون البني الطبيعي، لأن القرنفل يشتهر بأنه من أنواع النباتات المفيدة التي تدخل في وصفات طبيعية للبشرة والشعر، هذا بجانب أنه يدخل في علاج كثير من الأمراض الصحية الأخرى، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل ولن تكوني بحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل مرة أخرى بعد الآن.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون لصبغ الحواجب

تلك الوصفة من أكثر الوصفات التي تستخدم في الفترة الحالية كبديل للصبغات الصناعية التي يكون لها أضرار جانبية على المدى البعيد، فيتم تحضيرها كما يلي:

المكونات:

عدد ٤ ملاعق زيت زيتون كبيرة.

ملعقتان كبيرتان قرنفل مطحون.

خطوات تحضير صبغة الحواجب بالقرنفل

أول خطوة نحضر وعاء مناسب لنضع به مسحوق القرنفل ( القرنفل البودر )، ونضيف له كمية زيت الزيتون ونخلط المكونات جيداً مع بعضها.

نأتي بعيدان مناسبة ونضعها في الخليط ونأخذ منه مقدار بسيط على كل حاجب، ونتركهم لمدة نصف ساعة كحد أدنى.

بعد مرور الوقت نغسل الحواجب جيدًا بماء فاتر برفق مع مراعاة عدم فركهم.

ينصح بتكرار هذه الوصفة واستخدامها مرة واحدة كل أسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة

يمكن أيضاً استخدام القهوة في صبغ الحواجب بطريقة طبيعة والحصول على اللون المطلوب، وله نفس فاعلية صبغ الحواجب بالقرنفل فما يعدان بمثابة تاتو طبيعي للحواجب.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة عسل كبيرة.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

خطوات تحضير واستخدام صبغة القهوة

نبدأ بخلط: القهوة، الكاكاو في وعاء مناسب ونضيف لهم مقدار زيت جوز الهند ونقلب جميع المكونات جيدًا.

ثم نضيف العسل للخليط السابق ونقلبهم معاً.

نأخذ مقدار مناسب من الخليط ونضعه على الحواجب لمدة تلت ساعة، ثم نغسل الحواجب بالماء الفلاتر.

عند تحضير كمية كبيرة من الخليط يمكن الاحتفاظ به في مكان بارد أو الثلاجة في وعاء محكم لمدة ٧ أيام فقط.

صبغ الشعر بالحناء

أحضري عبوة من الحناء باللون الذي تفضليه سواء كان بني أو أسود.

قومي بتحضيرها بالطريقة المذكورة على العبوة، وبالمكونات المرفقة.

بواسطة فرشاة صغيرة ابدئي برسم الحواجب ويراعى أن لا تخرج أي أجزاء زائدة منها عن الحاجب حتى لا تتصبغ البشرة.

بعد أن تكتسب اللون المطلوب نقوم بغسل الصبغة، واستمتعي بلون مميز وجميل وأحسن من الكوافير.

صبغ الحواجب بصبغة الشعر

على الرغم من أن صبغ الحواجب بصبغة الشعر من الطرق التي لا يفضلها البعض إلا أنها تكون ثابته لأكثر وقت ممكن، ولكن لابد من عملها على الحواجب بحذر، فهي من الأشياء التي تحتوى على مواد كيميائية، عليكي تحضير الصبغة بالطريقة التي تذكر على العبوة، ويوضع حول منطقة الحواجب قطعة من الفازلين حتى لا تتصبغ بالصبغة وتكتسب لون وتصبح من الصعب إزالتها.

مع استخدام أي واحدة من الوصفات السابقة سوف تحصلين على لون مميز وسيسألك الجميع عن السر.