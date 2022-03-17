فطائر رمضان بطريقة سهلة واقتصادية وبحشوة لذيذة ومميزة وبنكهة روعة

فطائر رمضان ، من المعجنات والمخبوزات الرئيسية اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الفطور، حيث أنها غنية بالبروتينات والكالسيوم والفيتامينات والنشويات والكربوهيدرات، كما تمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما أنها من الفطائر التي يعشقها الصغار والكبار، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، فهي غير مكلفة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ولذيذ وغير تقليدي في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس باللحمة المفرومة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر رمضان بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر رمضان

تتكون فطائر رمضان من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب حليب دافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

مقادير الحشوة

القليل من الزيت النباتي.

نصف كيلو لحم مفروم ناعم.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

2 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة مشروم مفروم ناعم.

حبة طماطم مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم أو الكاتشب.

ملح.

شطة.

زنجبيل.

بابريكا.

بصل بودر.

زعتر.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر رمضان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والسكر والخميرة الفورية والحليب الدافئ، ثم نعجن باليد حتى يختفي الدقيق.

ثم نضيف الزيت النباتي ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة.

بعد ذلك نحضر الحشوة، نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت واللحم المفروم، ثم نقلب باستمرار حتى يتغير لونها.

ثم نضيف البصل المفروم ناعم والفلفل الأخضر المفروم ناعم والمشروم ونقلب باستمرار حتى تذبل المكونات.

ثم نضيف الطماطم المفروم ناعم والصلصة والشطة والملح والبابريكا والزنجبيل والزعتر والبصل البودر ونقلب باستمرار حتى تنضج المكونات.

بعد ذلك نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد.

ثم نقسم العجينة بعدما ارتاحت إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم ونغطيهم.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق إلى فطيرة صغيرة، ثم نوزع فوقها مقدار من الحشوة.

بعد ذلك نغلق الفطيرة من الطرفين طوليا بالضغط عليهم بالأصابع.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نرص الفطائر في صينية ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 25 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ثم نوزع فوق الفطائر القليل من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم ندخل الفطائر الفرن مرة ثانية ونتركها حتى تذوب الجبنة.

ثم نخرج الفطائر من الفرن، ونقدم فطائر رمضان في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

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المقادير

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من المايونيز.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البقدونس المجفف.

ملعقة كبيرة من الشبت المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

طريقة التحضير