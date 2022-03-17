بدون تعقيد.. أسهل طريقة لعمل السمنة البلدي فى البيت على أصولها

طريقة عمل السمنة البلدي في البيت، على الرغم من أن السمنة البلدي تزيد في الوزن وبها دهون كثيرة إلا أنها مغذية أيضاً ويفضل الكثيرين تناول الطعام الذي تم إعداده بها، لأن السمنة البلدي تعطي للطعام مذاق مختلفة ورائحة شهية، ولكن السمنة حالياً مرتفعة الثمن ويمكن التغلب على هذه المشكلة بتحضيرها في المنزل، وخاصة مع دخول شهر رمضان الكريم أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير، ويتم تحضير السفر بشكل يومي بالكثير من الأصناف المتنوعة من الطعام والتي تحتاج إلى وجود السمنة البلدي بها، لذا تابع معنا هذا المقال عبر موقع ثقفني.

طريقة عمل السمنة البلدي في البيت

طريقة صنع السمن البلدي في المنزل هذه من الطرق الناجحة للحصول على سمن بلدي بطريقة طبيعية في المنزل، ويتم الحصول عليها بالخطوات التالية عند إحضار المكونات البسيطة هذه:

المكونات:

مقدار رطل قشطة غير مملحة.

مقلاة بحواف مرتفعة.

مصفاة.

قطعة من القماش القطن.

خطوات عمل السمنة البلدي في البيت

نضع المقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف لها الزبدة ونستمر في تقليبها باستخدام ملعقة خشب لمدة خمس دقائق لتذوب بشكل تام.

عندنا تذوب السمنة نخفض درجة الحرارة حتى لا تغلي.

ثم نترك الزبدة على النار لمدة نصف ساعة ونراقبها حتى يتم انفصال بروتين الحليب عن الزبدة ويتكون على حواف المقلاة.

نأخذ بروتين الحليب بالملعقة ونضعه في طبق جانباً.

ثم نرجع درجة الحرارة لمتوسطة مرة أخرى حتى تتغير الأجزاء الموجودة من بروتين الحليب في المقلاة للون غامق بني وهذه الخطوة تستغرق عشر دقائق.

بعد ذلك نزيل المقلاة من على النار قبل أن يحترق بروتين الحليب المتكون.

نترك السمن جانباً حتى تنخفض درجة حرارته ويبرد لمدة خمس دقائق.

نأتي بقطعة القماش ونقوم بتصفية السمن بعد وضع القماش داخل وعاء مناسب حتى نستخلص الأجزاء المتبقية من بروتين الحليب.

في النهاية نضع السمن في مكان بارد ليس به حرارة، ويمكن حفظها في الثلاجة أيضاً لحين وقت الاستخدام.

أما عن الجزء المتبقي من السمن فهو المورتة ويمكن تقديمه على وجبات الإفطار.

طريقة عمل السمنة البلدي من وش اللبن

يمكن عمل السمنة من خلال وش اللبن، ويكون ذلك من خلال تجميع كمية من وش اللبن فى الفريزر، ومع مرور الوقت وتخزين كمية كبيرة، يتم وصعها فى إناء ألومنيوم وعلى نار هادئة لمدة ، سوف ،جد أن السمن قد ظهر من الأعلى وبدأت المورتة فى الترسيب فى أسفل الإناء، قومي بتصفية السمن وهى ساخنة، ثم قومي بوضع المورتة فى طبق أخر ويتم تناولها مع وجبات الطعام المختلفة فهي ذات مذاق شهي ولذيذ للغاية.