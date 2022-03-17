نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطيرة الراعي الأيرلندية اللذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطيرة الراعي هي وصفة ايرلندية قديمة ولذيذة وسهلة الإعداد وهي مناسبة كطبق رئيسي كامل يقدم مع السلاطة فقط، ويمكن تقديمها في العزائم مع أطباق أخرى، وهذه الوصفة سوف تحتاج حالي 50 دقيقة لإعدادها وطهيها بالكامل

طريقة إعداد فطيرة الراعي

تعتمد الوصفة الرئيسية لفطيرة الراعي التقليدية على استخدام لحم الضأن المفروم، لكن يمكن استبداله بلحم البقر المفروم، وإليك المكونات.

مكونات طبقة اللحم

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 كوب بصل مقطع

1 رطل حم بقري مفروم قليل الدهن أو لحم ضأن مفروم

2 ملاعق صغيرة من أوراق البقدونس المجففة

1 ملعقة صغيرة أوراق إكليل الجبل المجففة

1 ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر المجففة

ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة كبيرة صلصة رسيستيرشاير (اختياري)

2 فص ثوم مفروم

2 ملاعق كبيرة دقيق لجميع الأغراض

2 ملاعق كبيرة معجون طماطم

1 كوب مرق لحم بقري

1 كوب من البازلاء والجزر المجمدة

1/2 كوب حبات ذرة مجمدة (اختياري)

مكونات طبقة البطاطس

حوالي 2 بطاطس كبيرة مقشرة

8 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1/4 كوب جبن بارميزان

خطوات عمل فطيرة الراعي

اقلي بعض البصل المفروم في زيت الزيتون، ثم يضاف اللحم المفروم ويقلب، ويضاف البقدونس المجفف والزعتر المجفف وإكليل الجبل المجفف والملح والفلفل.

يقلب مزيج اللحم حتى يصبح اللحم بنيًا ونضع الدقيق، ثم يضاف الثوم المفروم وصلصة رسيستيرشاير، وقلب اللحم واتركه لمدة دقيقة.

ثم نقوم بإضافة مرق اللحم البقري والبازلاء والجزر المجمدة وحبات الذرة المجمدة ، ونتركه يغلي حتى يتكاثف المزيج.

وفي تلك الأثناء قومي بتقشير كمية البطاطس، واسلقيها في ماء مغلي.

بعد نضج البطاطس ضعيها في وعاء وأضيفي إليها الزبدة، وجبن البارميزان وبودرة الثوم والملح والفلفل حسب الرغبة واهرسي جميع المكونات معًا.

احضري صينية مناسبة وضعي فيها طبقة اللحم، ثم افردي طبقة البطاطس المهروس فوقها، واصنعي بالشوكة خطوط في البطاطس.

ادخلي الصينية الفرن واتركيها حتى يحمر الوجه.

ملاحظة

يمكنك أن تجهزي الوصفة بالكامل قبل تقديمها بيوم ووضعها في الصينية ثم غطيها بورق البلاستيك واتركيها في الثلاجة لليوم التالي، ثم اخجيها واتركيها لمدة 20 دقيقة ثمم ضعيها في الفرن وقدميها بالهناء والشفاء.