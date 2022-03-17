طريقة تحويل السمن النباتي إلى سمن بلدي

طريقة تحويل السمن النباتي إلى بلدي، نعلم جيداً مدى أهمية السمن البلدي في حياتنا بشكل عام، وأنه هناك الكثير من الأسر التي تعتمد عليه حتى بعد علمهن بمدى تأثيره على حياة كل شخص، كما أن سعره يعتبر غالي كثيراً لا يمكن تحمل نفقته الكثيرين، لذلك يلجئون إلى طرق يمكن من خلالها تحويل السمن النباتي إلى سمن بلدي عند استخدام مكون واحد فقط، دعونا نتعرف عليها بسهولة.

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تحويل السمن النباتي إلى بلدي بمكون واحد

لا داع لدفع الكثير من الأموال لشراء السمن البلدي، حيث يمكن أن نقوم بشراء سمن نباتي ومن ثم تحويله إلى سمن بلدي بسرعة كبيرة، حيث يمكن أن نزود إليه مكون الحليب بمقدار كيلو واحد فقط كامل الدسم، ويلزم أن لا يكون من الحليب المعلب أو السائب البودرة، مع وضعه على النار حتى يغلي وكذلك نزيل الرغوة بشكل مستمر حتى نحصل على السمن مع وضع الملح أيضًا، فإذا رغبنا في عمل أكثر من كيلو علينا وضع نصف ملعقة على كل كيلو يوضع.

فوائد السمن البلدي

يمكن أن نتعرف أيضًا على جميع الفوائد التي يقدمها السمن إلى كل محبيه بشكل دائم، وتأتي بهذا الشكل: