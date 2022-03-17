فكرة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ أكتر من 10 كيلو في دقائق بدون تعب جربيها فوراً

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فكرة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بالشوكة من الممكن أن تلجأ لها كل ربة منزل للحصول على المحشي من الخضار الورقي بنوعيه جاهز تماما على التسوية بعد أن يحضر الملفوف بأقل وقت ممكن بالاستعانة بالشوكة والتي تعطي نفس الحجم تقريبا لمختلف أصابع الملفوف ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن تلك الفكرة المميزة، والتي تعطي أفضل مستوى من اللف السريع للورق.
فكرة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بالشوكة
من الممكن أن نحتاج فقط إلى شوكة فقط لكي يتم اللف للمحشي من ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ، ومن خلال ن تقوم ربة المنزل بإعداد بعض المكونات المميزة للوصفة مع توفير الشوكة فهذا ما سيساعد في إنجاز حشو أكبر كمية من الورق، وتلك الطريقة جديرة بأن تكون كل ربة منزل على دراية بها.
وصفة المحشي ومكوناتها الأساسية
من بين أهم المكونات الأساسية ما يلي في النقاط القادمة:
- ورق الكرنب وورق العنب المراد لفه.
- كوبان من الأرز.
- كمية ملائمة من الصلصة.
- بهارات مشكلة.
- كمية ملائمة من البصل المبشور.
- ملعقة من الثوم المهروس.
- قدر ملائم.
- الشوكة المراد لف الورق بها.
- شبت وبقدونس مفرومين جيدا.
طريقة لف ورق العنب والكرنب بالشوكة
الوصفة من الممكن أن تقومي بالتحضير السريع لها وهذا من خلال الاستعانة بالخطوات الأساسية لعمل تلك الوصفة والتي نذكرها فيما يلي:
- قومي بسلق الورق بكمية وفيرة من الماء مع الكمون، ومن الممكن أن يتم السلق السريع للورق باستعمال الميكرو ويف، ومن ثم ستقومي بسلق الورق في منتهى السرعة.
- قومي بالتصفية التامة لكل لورق المتوفر وقطعيه لمربعات صغيرة مناسبة لاستقبال الحشو بالكمية الملائمة.
- أحضري البولة الملائمة ومن ثم ضعي فيها الأرز مع التوابل والصلصة والبقدونس والشبت، مع مختلف المكونات المطلوبة لعمل الخليط المراد الحشو به.
- اللف يكون بمساعدة الشوكة، حيث أنها ستساعدك في إنجاز أكبر كمية ممكنة من ورق العنب وورق الكرنب والحشو السريع، ومن أهم الطرق التي تيسر من اللف في وقت قياسي.
- التسوية بالتالي تكون أسرع كثيرا لأن اللف بالشوكة يعطي حجم لأصابع المحشي تكون متقاربة في الحجم وهذا ما يعطيها نفس القدر من التسوية.
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