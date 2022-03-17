عالي التغطية وبدون تكلفة.. ملعقة نشا أصعنى كريم أساس طبيعي افضل من الجاهز لجميع انواع البشرة

عالي التغطية وبدون تكلفة.. ملعقة نشا أصعنى كريم أساس طبيعي يمكنك الآن صناعة كريم أساس في المنزل بمجموعة من المكونات الطبيعية التي تساعد في تنقية البشرة والتخلص نهائيا من البقع البنية والعيوب الموجودة في البشرة، ولكن يجب أولا أن يتم وضعها على بشرة نظيفة خالية تماما من الأتربة والأوساخ التي تتواجد عليها حتى لا يتغير شكله أثناء التطبيق والتغطية، وهذا الكريم يتم تحضيره في المنزل باستخدام ملعقة واحدة من النشا التي تجعلك تحصل على كريم مخصص لتفتيح البشرة وخالي تماما من الاسمرار الموجود فيها وكريم خالي تماما من المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة.

طريقة تحضير كريم النشا لتفتيح البشرة

يكون من الأفضل تحضير كريم النشا من أجل تفتيح البشرة والقضاء نهائيا على البقع الموجودة فيها، وهذا بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات المغذية للبشرة والمكونات الطبيعية المفيدة لها، وهذا الكريم يتكون من التالي:

ربع كوب نشا وربع ملعقة جنزبيل وأربع ملاعق كاكاو وقطرات من فيتامين a.

بالإضافة إلى قطرات زيت اللافندر وملعقة قرفة مطحونة جيدا وخالية من الشوائب.

تقلب جميع المكونات السابقة جيدا حتى تكون ممتزجة تماما، ومن ثم يتم وضعهم في علبة نظيفة وعقمة من الداخل.

ويتم وضع هذا الخليط على منطقة صغيرة في اليدين حتى يتم اختبار اللون وفي حالة الرغبة في تحويل لون الكريم إلى اللون الغامق يتم إضافة كمية من الكاكاو.

ويتم بعد ذلك استخدام فرشاة من أجل وضع هذا الكريم على البشرة وتوزيعه بطريقة مثالية وكاملة تماما.

خلطة كريم أساس النشا