نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم أساس فاونديشن طبيعي لبشرة صافية ونظيفة في المقال التالي

كريم أساس فاونديشن طبيعي يعد من أهم الكريمات الذي لا يتم الاستغناء عنه في الخروجات لإخفاء العيوب التي بالبشرة حيث يوجد العديد من الكريمات الكيماوية التي تضر البشرة وتعمل على التهابها وظهور الحبوب بها، ولقد جئنا لكي بالحل الأمثل وهو عمل كريم أساس بمكونات طبيعية وبدون مواد ضارة، ومن السهل عمل الكريم بالمنزل وبأقل تكلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على كريم أساس فاونديشن طبيعي ليعطيكي لمسة من الجمال بمكونات بسيطة للغاية وبدون تكلفة لعام 2022. مكونات عمل كريم أساس فاونديشن طبيعي سوف نتحدث عن مكونات عمل كريم أساس فاونديشن للبشرة وهو كالتالي:- ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة من البيكنج بودر.

50 جرام من لبن البودرة.

ملعقة صغيرة من الفازلين. طريقة التحضير والاستخدام يتم إحضار وعاء صغير من البلاستيك ونضع به البيكنج بودر ولبن البودرة والخميرة ثم ماء الورد ثم الفازلين. ثم نقوم بتقليبهم جيداً حتى يتجانس الخليط ونحصل على الكريم المضبوط ويتم وضعه داخل علبة مناسبة. يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ويتم توزيع الكريم على بشرتك بواسطة الفرشاة بالتساوي. كريم أساس فاونديشن طبيعي لعلاج البشرة الحساسة سوف نتعرف على مكونات كريم أساس طبيعي للبشرة الحساسة وهى كالآتي:- ملعقة صغيرة من النشا.

ثلاث معالق من لبن البودرة.

ملعقة صغيرة من عصير ليمونة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

كبسولة من فيتامين E.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة متوسطة من البيكنج بودر. طريقة التحضير والاستخدام يتم وضع جميع المكونات التالية في وعاء وهى كبسولة الفيتامين ثم الخميرة والبيكنج بودر. وبعد ذلك نضع النشا ثم لبن البودرة ثم الليمون وماء الورد وأخيراً خل التفاح. ثم تخلط جميعها جيداً بواسطة ملعقة صغيرة حتى نحصل على القوام المناسب للكريم ثم نضعه في علبة من الزجاج داخل الثلاجة. يتم غسل البشرة بالماء الدافئ وتنظيفها بمنشفة ويتم دهن الكريم ثم نوزعه على الوجه والرقبة والأيدي لكى تحصلي على النتيجة المذهلة. ثم نستخدم الكريم في وقت الخروجات. فوائد كريم أساس البشرة سوف نتعرف على فوائد كريم الأساس وهى كالآتي:- يعمل على إخفاء العيوب التي بالوجه.

يعطي البشرة اللون المثالي.

يعمل على ترطيب البشرة.

يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

يحتوي على المعادن والفيتامينات المفيدة للبشرة.

يعطي البشرة نعومة وحيوية.

ثم يعمل على إزالة النمش والبثور.

يتميز بقدرته على تفتيح المناطق الداكنة عمر شويل - جدة كريم أساس فاونديشن طبيعي لبشرة صافية ونظيفة - ثقفني

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