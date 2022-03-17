نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش بمكون سحري خطير يجعلها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الفراخ والبط من الزفارة والريش له مجموعة من الطرق الممتازة، والتي من دورها أن تخلص لبط أو الدجاج تماما من أي تواجد للريش الدقيق، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المعلومات عن أفضل الطرق المنزلية الممكنة والتي ستساعد كل ربة منزل في أن تقوم بعمل نظافة مستوى جيد للبط أو الفراخ والحصول عليها خالية تماما من أي ريش.

تنظيف الفراخ والبط من الزفارة والريش

من الممكن أن تتم الإزالة للريش القصير من خلال الاتباع للخطوات الأساسية التي تساعد في التخلص نهائيا من أي زفارة أو روائح تعوق ربة المنزل أن تطهي وصفات من أنواع البط و الدجاج باختلاف أنواعه بطعم جيد ومن هنا نقدم أهم الطرق المعالجة للمشكلة الخاصة بالزفارة في البط أو الدجاج والتي من أهمها ما يلي:

خطوات لتنظيف البط من الزفارة والريش بالملح

وصفة الملح من الوصفات المتميزة لتنظيف الدجاج وتنظيف البط وأهم الخطوات ما يلي:

الخطوة الأولى تكون بغسل البطة في البداية بوعاء ملائم.

ضعي الملح وافركي جلد لبطة به جيدا.

يسهل نزع الريش، وتختفي أي رائحة غير مستحبة بالبطة أو الدجاج.

خطوت لتنظيف الفراخ والبط من الريش بالدقيق

أفضل الطرق التي من الممكن ن تساعدك في الإزالة للزفارة التي قد تتواجد بأي نوع من نوعيات الدواجن، والتنظيف بالدقيق يكون كما يلي:

أحضري الدجاجة أو البطة المراد تنظيفها من أي ريش دقيق على الجلد.

استعملي نصف كوب دقيق ودلكي جسم الدجاجة أو البطة بها.

هذا سيساعدك بشكل كبير على التخلص من أي رائحة غير مستحبة بالدواجن وتخليصها من أي ريش دقيق.

اغسلي الدجاج أو البط وصفيه واستعمليه في إعداد الوصفات المختلفة.

تنظيف البط والدواجن من الزفارة والريش بالردة

الردة من المكونات التي من الممكن أن تساعد بشكل جيد في التقاط الريش القصير، ومن خلال الاستعانة بهذا المكون المميز وهو الردة يمكنك أن تتخلصي تماما من أي تواجد لريش قد ينمو فيما تحت سطح جلد البط أو أي نوع فراخ حيث أنها تجعل سطح الجلد أكثر جفاف، وخالي تماما من أي مواد قد تكون لزجة وهذا ما يوفر قدرة أكبر من القدرة لربة المنزل على أن تزيل الريش من مواضعه.