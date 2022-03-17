نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالنسكافية والكاكاو للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر بالنسكافية والكاكاو باللون البني من الوصفات المتميزة لمنح الشعر أفضل درجة لونية للبني هذا اللون المميز والمرغوب من عدد كبير من الفتيات حيث يسهل صبغ الشعر به طبيعيا ومن دون أي مواد كيميائية مما يحفز من اللون المميز للشعر وإليك فيما يلي من تلك الفقرات أهم المكونات الأساسية مع بيان كيفية التحضير الصحيح لتلك الخلطة الفعالة في الصبغ للشعر.

صبغ الشعر بالنسكافية والكاكاو باللون البني

النسكافيه مع الكاكاو من الممكن أن يستخدمان مع بعض من المكونات الأخرى والتي تساعد في القضاء على الشيب، مع توفير العديد من المزايا التي يقع تأثيرها على الشعر والتي من أبرزها أن الخليط يعزز من رطوبة ولمعان وجودة ملمس خصلات الشعر حيث يعطي الشعر الملمس الناعم مع المظهر الصحي مع التغذية الكاملة لفروة الرأس والاستمتاع بلون مثالي طبيعي مغاير للشيب، ومن خلال استعمال المكونات الآتية نحصل على أفضل نتيجة لشعر بأفضل لون مميز.

مكونات لعمل وصفة الكاكاو والنسكافيه

لإعطاء أفضل لون مميز للشعر ودرجة مميزة من درجات اللون البني يمكنك الإحضار للمكونات الآتية والتي من أهمها ما يلي في تلك النقاط القادمة:

ملعقة من الكاكاو من النوع الخام.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة عصير الليمون.

ملعقة زيت اللوز.

ملعقة زيت السمسم.

ملعقة النسكافيه.

ملعقة صغيرة من الحناء.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير للوصفة

من اليسير على مختلف الفتيات أن تحصلن على الشعر باللون المميز للتخلص تماما من أي مشكلات بالشعر مع إعطائه أفضل لون مميز ودرجة اللون البني تكون ممتازة بعد الخلط بالطريقة الآتية: