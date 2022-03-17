تحت شعار هتخسي بأمان.. اشربه قبل النوم يوميا لمدة شهر هتخسي 10 كيلو بدون رياضة ولا رجيم

تحت شعار هتخسي بأمان.. اشربه قبل النوم يوميا لمدة شهر يمكنك الآن التخلص نهائيا من الدهون الموجودة في الأرداف نهائيا بطريقة فعالة للقضاء على الدهون المتراكمة في الجسم، وهذا من خلال تناول المشروبات الفعالة التي تساعد في القضاء على الدهون الزائدة التي تتجمع في الجسم بدون أن يتم تناول أي من الأدوية الخاصة بالتخسيس، حيث أنه يكون لها تأثير جانبي واضح على الصحة، ولهذا فقد نتعرف معا على طريقة خاصة بتحضير مشروب إذابة الدهون بشكل سريع وبسيط للغاية حتى يتم حرق السعرات الحرارية الموجودة في الجسم.

الثوم والليمون لإذابة الدهون

يعتبر مشروب الثوم والليمون واحد من أهم المشروبات التي يتم تناولها لتفتيت الدهون التي تتراكم في الجسم، وهذا بالإضافة إلى أنه غني بالفيتامينات التي تفيد الجسم وتعمل على منحه القيمة الغذائية على الرغم من حرقه للدهون، ويتم تحضير المشروب من خلال التالي:

أولا يتم وضع كوب من المياه على كمية من عصير الليمون وإضافة ملعقة من زيت الزيتون.

ويتم خلط المكونات وإضافة ملعقة ثوم مفروم وملعقة من الجنزبيل على المكونات.

ومن ثم يتم وضعه المكونات على النار حتى تغلى تماما ويتم تناوله قبل تناول وجبة الإفطار وقبل النوم للحصول على نتيجة فعالة.

مشروبات سحرية للتخلص من الدهون

من أفضل المشروبات الفعالة في التخلص من الدهون المتراكمة في المنزل يتم وضع واحدة من الخيار.

مع كمية من البقدونس وإضافة نصف ملعقة من الجنزبيل، مع ربع عصير ليمون.

وتقلب المكونات جيدا ومن ثم يتم إضافة كوب ماء عليها وتغلي تماما وتترك حتى تبرد.

ومن ثم يتم تناول هذا المشروب السريع يوميا قبل تناول الوجبات الثلاثة بنصف ساعة على الأقل.

فهذا المشروب فعال في تعزيز عملية الهضم والتمثيل الغذائي.

مشروب قوي للتخسيس