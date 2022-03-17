قبل رمضان.. ملفوف السمبوسك المحشيه بطعم مميز سهل وسريعه مش هتبطلى تعمليها

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قبل رمضان.. ملفوف السمبوسك المحشية بطعم مميز بوصفة خليجية بحتة، حيث يعد ملفوف السمبوسك هو أحد أشهر الأكلات في الخليج العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية، ويتميز الملفوف بطعمه المميز، وهناك السمبوسة العادية التي نقوم بتحضيرها في مطابخنا المصرية وهو يشبهها قليلًا في الطعم ولكنه أكثر لذة وأكبر حجمًا منها، وفي مقالنا هذا سنوضح لكم بالتفصيل طريقة تحضيره والمكونات اللازمة في التحضير بدلًا من شراءه من المطعام. طريقة عمل ملفوف السمبوسك في المنزل مقادير الوصفة: – كوبان كبيران من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

نصف ملعقة من الملح الأبيض.

بيضتان كبيرتا الحجم.

ماء فاتر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. خطوات تحضير عجينة الملفوف أحضري وعاء مناسب وقومي بإضافة كل من الدقيق الأبيض والملح والزيت والماء وقلبيهم حتى تجدي أن المكونات أصبحت عبارة عن عجينة ملساء.

استمري في العجن ثم قومي بوضع كمية من الدقيق على سطح خشبي أو رخامي وابدئي في عجن العجينة مرة أخرى بيديك.

استخدمي ماكينة لفرد العجينة مثل النشابة أو ماكينة المكرونة حتى تقومي بفرد العجينة ليصبح سمكها رفيع تمامًا وبذلك تصبح العجينة جاهزة تمامًا للحشو. مقادير حشو الملفوف ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ثمرتان من البصل المقطع إلى قطع صغيرة.

علبة ملفوف مخلل من المحلات.

فطر بمقدار 700 جرام.

جبنة موتزاريلا.

بقدونس مقطع.

فلفل أسود.

ملح. خطوات تحضير الملفوف قومي بتذويب الزبدة في وعاء منفصل على النار وأضيفي البصل إلى الطاسة ثم قومي بوضع الزبدة والفطر إلى البصل على النار.

اغسلي الملفوف المخلل حتى تقل حدة ملوحته ثم قومي بطهي الخليط الذي قمتي بتحضيره على النار وقلبيه لمدة نصف ساعة حتى يصبح طريًا تمامًا.

أضيفي بعد ذلك الملفوف المخلل والزبدة إلى الوعاء واستمري في التقليب واتركيه لمدة نصف ساعة ثم ارفعيه من على النار حتى يصبح باردًا نسبيًا.

تبلي الخليط بالفلفل الأسود والملح ثم أضيفي الجبنة الموتزاريلا والبقدونس وبذلك يمكنك لفه العجينة أخيرًا.

قطعي عجينة الملفوف إلى دوائر صغيرة ومتساوية وابدئي في حشو كل قطعة عجينة بملعقة صغيرة من الحشوة حتى تستطيعي لفها.

ثم لفيها على شكل هلال وأغلقي جميع أطرافها بالشوكة واستمري على هذه الطريقة حتى تنتهي الكمية المراد تحضيرها.

ضعي الملفوف بعد ذلك في الثلاجة حتى يتماسك ثم قومي بإخراجه وتسويته في طاسة القلي. عمر شويل - جدة قبل رمضان.. ملفوف السمبوسك المحشيه بطعم مميز سهل وسريعه مش هتبطلى تعمليها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل رمضان.. ملفوف السمبوسك المحشيه بطعم مميز سهل وسريعه مش هتبطلى تعمليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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