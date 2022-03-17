كيك توينكيز اللذيذ بأسهل طريقة والطعم أحلى من الجاهز

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كيك توينكيز اللذيذ من أنواع الكيك المحببة جداً للأطفال، ويقبلون على شرائه جاهز بكثرة لمذاقه الطيب المميز بحشوة الكريمة وقوامه الخفيف، ويمكننا عمل كيكة التوينكيز في المنزل ببعض المكونات البسيطة وبطريقة سهلة وسريعة، فدائماً تحرص الأمهات على عمل الحلويات بأنواعها في المنزل لضمان جودتها ونظافة مكوناتها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل كيك توينكيز اللذيذ على طريقة آية حبيب. مكونات كيك توينكيز يتم تحضير كيكة التوينكيز بالمكونات التالية:- مقادير الكيك 2 كوب إلا ربع دقيق مخصص للكيك (220 جرام).

كوب إلا ربع سكر (150 جرام).

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

نصف كوب زبدة أو زيت (113 جرام).

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب حليب عليه ملعقة صغيرة عصير ليمون. مقادير كريمة التوينكيز نصف كوب سكر(113 جرام).

2 بياض بيضة.

2 ملعقة كبيرة ماء.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة التحضير لضمان نجاح عمل كيكة توينكيز في المنزل بنفس طعم الجاهز، يجب أن نلتزم بالترتيب الصحيح لطريقة التحضير، وهو كما يلي:- نفصل بياض البيض عن الصفار، ثم نخفق صفار البيض مع نصف كمية السكر ونصف كوب من الزبدة بحرارة الغرفة في العجان الكهربي ثم نضيف نصف كوب من الحليب وملعقة صغيرة من الفانيليا وكوبين إلا ربع من الدقيق المخلوط بملعقة صغيرة من البيكنج بودر وربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا مع استمرار الخفق حتى نحصل على قوام كريمي. نخفق البياض مع نقطتين من الخل أو عصير الليمون بالمضرب الكهربي حتى يصبح لونه أبيض ثم نضيف نصف كمية السكر تدريجياً مع استمرار الخفق حتى نحصل على قوام متماسك. ثم نضيف بياض البيض على باقي المكونات ونقلب بالملعقة برفق حتى تختلط المكونات مع بعضها. نوزع خليط الكيك في صينية الكب كيك مدهونة بالزيت أو في صينية مقسمة بنفس شكل كيك التوينكيز في حالة توفرها في المنزل. ثم ندخل صينية الكيك في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط، وتستغرق مدة الخبز حوالي 15 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي. لتحضير حشوة كريمة التوينكيز: نضع نصف كوب من السكر وبياض البيض في إناء عميق ثم نزود ملعقة كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من الماء ورشة ملح. ثم نضع الخليط فوق حمام ماء ساخن مع التقليب لمدة خمس دقائق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نخفق الخليط بالمضرب الكهربي حتى نحصل على قوام كريمي ثم نضيف ملعقة كبيرة من الفانيليا مع التقليب. نضع الحشوة في كيس تزيين الحلويات، ونعمل ثقبين في قطع الكيك ثم نحشيها بكريمة التوينكيز. عمر شويل - جدة كيك توينكيز اللذيذ بأسهل طريقة والطعم أحلى من الجاهز - ثقفني

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