طريقة تحضير لقيمات الشوفان بصوص الشوكولاتة مفيدة ولذيذة وسعراتها بسيطة

تعتبر لقيمات الشوفان بصوص الشوكولاتة من الحلويات الصحية التي تتسم بالمذاق الشهي كما أنها مناسبة لمن يرغبون أن يتبعوا نظام غذائي صحي حيث أنها لا تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، فأهم ما يميز لقيمات الشوفان هي سهولة التحضير بالإضافة لنكهتها الشهية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير لقيمات الشوفان.

تحضير لقيمات الشوفان بصوص الشوكولاتة

يتم تحضير لقيمات الشوفان بصوص الشوكولاتة بمقادير بسيطة للغاية وتلك المقادير متواجدة بشكل دائم في البيت وتلك المقادير هي كلًا من التالي.

مكونات لقيمات الشوفات بصوص الشيكولاتة

كأس من الشوفان كامل الحبات. ثمرتان من الموز الناضج. ملعقة من لبن الزبادي. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من زبدة الفول السوداني. ملعقة من القرفة الناعمة.

من أجل تحضير الصوص

ربع كاس من الشوكولاتة الغامقة. ملعقة من الكريمة. نصف كأس من الفراولة المقطعة إلى قطع صغيرة. ملعقة من عسل النحل.

طريقة تحضير لقيمات الشوفان بصوص الشيكولاتة