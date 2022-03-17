السمك المقلي المقرمش على طريقة المطاعم بطعم رائع ونكهة مميزة

السمك المقلي المقرمش ، يعد من ألذ الأطباق التي يمكن تقديمها طبق شهي ولذيذ جداً، ويعتبر السمك من الأكلات الشهية التي تحمل العديد من الفوائد الهامة للجسم، ويعتبر من الأكلات اللذيذ التي يمكن تقديمها وتسويتها بأكثر من شكل فيمكن تقديمه مقلي أو مشوي أو مطبوخ مع الصلصة الحمراء أو غيرها، فهو في كل حالاته يتميز بمذاق رائع وجميل جداً يشتهر تقديمه مع العديد من أصناف الأرز المختلفة مثل الأرز الصيادية أو الأرز الأبيض وغيرها من الأنواع، ويعتبر هو من الأكلات المناسبة جداً للكثير من الناس من حيث السعر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم السمك المقلي المقرمش على طريقة المطاعم المشهورة بدون أن يتشرب الزيت بخطوات سهلة داخل المنزل.

مكونات عمل السمك المقلي المقرمش

يتكون السمك من مكونات بسيطة جداً تعتمد على البهارات التي تعطى له نكهة رائعة وهي كما يلي:ـ

كيلو أو أكثر من السمك (النوع حسب الرغبة).

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

نصف كوب من الكزبرة المفرومة.

حبة من الفلفل الرومي الأحمر.

ملعقة صغيرة بهارات سمك.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

عصير حبة كبيرة من الليمون.

للتغطية

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة من بهارات السمك.

ملعقة صفيرة بابريكا.

ملح حسب الرغبة.

نصف كوب من البقسماط (اختياري).

طريقة التحضير

يتم تحضير السمك المقلي المقرمش بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

بعد تنظيف السمك من الأحشاء والقشور جيداً يغسل جيداً بالماء، ثم نقوم برش السمك بالقليل من الملح والخل. ثم يضاف إليه رشة من الدقيق ونفرك السمك جيداً باليد لكي يختلط بالملح والدقيق والخل ثم يترك لمدة 5 دقائق. ثم نقوم بغسل السمك مرة أخرى بالماء العادي ويترك داخل المصفى حتي يتصفى تماماً من الماء. نقوم بعمل فتحات جانبية في السمك من الجانبين باستخدام السكين.

طريقة عمل التتبيلة

في الكبة الكهربائية نقوم بوضع نصف كوب من الكزبرة المفرومة والثوم المفروم وحبة من الفلفل الرومي الأحمر. ثم نضيف عصير حبة من الليمون ونفرم المكونات معاً حتي تصبح ناعمة جداً، ثم تسكب في وعاء كبير. نضيف إليها البهارات بهارات السمك والكركم والكمون الزنجبيل البودر والبابريكا والملح، ثم نضيف الخل الأبيض ونقلب المكونات جيداً حتي يتجانس الخليط تماماً. نقوم بوضع السمك داخل التتبيلة حتي يتغطى بها تماماً من الخارج ومن الداخل، ثم يترك منقوع في التتبيلة لمدة نصف ساعة داخل الثلاجة. ثم نقوم بتحضير خليط التغطية نخلط الدقيق مع النشا في صينية كبيرة، ثم نضيف إليه البهارات ملح وبابريكا وبهارات السمك والبقسماط. نقلب الخليط جيداً، ثم نخرج السمك من الثلاجة ونخرجه من التتبيلة، ثم يوضع في الدقيق واحدة تلو الأخرى حتي يتغطى به تماماً. نضع ما تبقى من التتبيلة في وعاء كبير به كمية من الماء العادي، ثم نغمز السمك في الماء المخلوط مع التتبيلة حتي نتخلص من الدقيق الزائد. ثم نضع السمك في مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت الساخن، ثم تترك على نار متوسطة. يترك حتي يأخذ اللون الذهبي من الجانبين مع مراعاة التقليب من حين لآخر على الجانبين. ثم نخرجه على المناشف الورقية حتي نتخلص من الزيت الزائد، ثم يقدم بألف هنا وشفا وهو ساخن.

نصائح عند عمل السمك المقلي

يساعد عمل شقوق في السمك على تسوية السمك بشكل جيد وجعله يكتسب التتبيلة بشكل أسرع. يفضل أن تكون درجة حرارة الزيت متوسطة عند قلي السمك. يساعد وضع السمك بعد تغطيته بالدقيق في خليط ما تبقى من التتبيلة وكمية من الماء على جعل السمك مقرمش ولا يتشرب الزيت ويساعد أيضاً على التخلص من كمية الدقيق الزائد.

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