بكوب من التمر حضري كرات التمر بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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عمر شويل - جدة كرات التمر بالسمسم ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكريات، وتعتبر من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر حيث أنها يمكن لشخص تناولها سادة أو بالعجوة، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتبحث دائماً مرضي السكري على تناولها لأنها لا تحتوي على نسبة عالية من السكريات، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة لعملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كرات التمر بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كرات التمر بالسمسم

تتكون كرات التمر بالسمسم من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

كوب من التمر منزوع النواة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان.

ملعقة صغيرة من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات التمر اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به التمر والحبهان ونخلط المكونات جيداً ثم نذوب الزبدة على درجة حرارة متوسطة. ثم نضيف خليط التمر على الزبدة ونقلب المكونات جيداً وتتجانس المكونات جيداً والحصول على تمر طري. نقوم بعد ذلك بتشكيل التمر الي كرات متوسطة وندحرجها في السمسم ونضعها في صينية. ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم وتقدم باردة بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات.

القيمة الغذائية الموجودة في التمر بالسمسم

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية حيث أنها تحتوي على حوالي 104 سعره حرارية، وتحتوي أيضا على نسبة من الدهون حوالي 2,3 غرام من الدهون، وتحتوي على نسبة من الكوليسترول حوالي 5 مل غرام، وتحتوي أيضاً على نسبة من الصوديوم حوالي 14 مل غرام، وتحتوي أيضاً على نسبة عالية من الكربوهيدرات حوالي 22,4 غرام، وتحتوي على نسبة من البروتين حيث أنها تحتوي على حوالي 0,9 غرام.

فوائد العجوة للجسم

هناك بعض الفوائد التي تمنحها العجوة للجسم للوقاية من الأمراض وهي كالآتي:-

تعمل على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العديد من الأمراض.

تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة المختلفة والسرطان.

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية ومحاربة الامساك.

الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وتحسين عملية الهضم.

القيمة الغذائية الموجودة في التمر

يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف حوالي 8 غرام، ويحتوي على نسبة من الماء حوالي 20.93، غرام وحوالي 39 مليغرام من الكالسيوم، وتحتوي على نسبة من البروتين حوالي 2,45 غرام، وتحتوي على نسبة عالية من السكريات 63,35 غرام، ويتكون من حوالي 656 مليغرام من البوتاسيوم، ويتكون من حوالي 2 مليغرام من الصوديوم.