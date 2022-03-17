بالخطوات طريقة تجهيز النجرسكو الإيطالية بالوصفة الأصلية

بالخطوات طريقة تجهيز النجرسكو، النجريسكو من الأكلات الغربية التي تم انتشارها في الوقت الحالي في المطاعم المصرية والمطاعم العربية، حيث يعتبر قد حدث انفتاح بين جميع المطابخ التي توجد في العالم بأكمله، أصبح وجود انفتاح للثقافات بين الدول، حيث تعتبر النجرسكو من الأكلات الغربية التى حازت على إعجاب الكثير من سكان المجتمع العربي، حيث يتم عملها في المطاعم وتوجد في جميع المحلات المختصة في عمل الأكلات السريعة، لذلك سنقوم بتقديم لكم طريقة عمل النجرسكو في المنزل وما هي المكونات اللازمة لعمل مكرونة النجرسكو وجعلها تشبه التي تباع في المطاعم الكبرى وغيرها.

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مكونات عمل النجرسكو فى المنزل

مكرونة النجرسكو تشبه مكرونة البشاميل ولكن تختلف مكرمة النجرسكو في بعض الأشياء كما يتم عملها بطريقة مختلفة إلى حد ما، لذلك سنقدم لكم مكونات عمل المكرونة النجرسكو:

نصف كيلو مكرونة أقلام، يمكنك استخدام أي نوع من أنواع المكرونات الأخرى.

أربع قطع متوسطة الحجم دجاج بانيه، يتم تقطيع شرائح البانيه إلى قطع صغيرة حتى يتم وضعها في الحشو.

حبة بصل واحدة متوسطة الحجم مقطعة أربع قطع، كما يتم تقطيعها على قطع صغيرة حتى تدبل بسهولة.

نصف كوب كبير جبن شيدر مبشورة.

كوب كبير من الجبن الموزاريلا المبشورة.

نصف كوب كبير زيتون أسود أو أخضر مقطع شرائح.

10 ثمرات من المشروم المقطع إلى شرائح.

ملعقة واحدة صغيرة تقريبا تساوى*ملعقة شاي* من الملح.

ملعقة صغيرة تساوي تقريبا *ملعقة شاي* من الفلفل أسود.

طريقة التحضير