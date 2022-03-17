طريقة عمل كيكة البرتقال سهلة وسريعة وبتكاليف بسيطة جداً

تسعى الكثير من الأمهات في تحضير أشهي وصفات الكيك إلي أولادها في أخر الأسبوع بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، ولا شئ يقارن بالكيك بالبرتقال، حيث تعتبر واحدة من أفضل الوصفات من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، وتناسب جميع الأوقات والمناسبات، وبسبب طريقة تحضيرها السريعة والبسيطة، وبمكونات موجودة في كل منزل، تعتبر هي الخيار الاول لست البيت، وفي هذا التقرير نقدم لك كل ما تتطلبه تحضير كيكة البرتقال بطعم شهي ولذيذ.

طريقة عمل كيكة البرتقال

وتعتبر كيكة البرتقال من الحلويات الشهية والخفيفة بشكل لا يصدق، فهي من الحلويات التي يتناسب معها كل ما تفضله من التزيين، سواء بالمكسرات أو الفواكهة أو الكريمة، وهكذا يمكن تحضير كيكة البرتقال بمكونات سهلة وبسيطة.

كوبان من الدقيق.

ثلاث أرباع كوب من الزيت.

كوب سكر

كوب عصير برتقال فريش أو معلب كما تفضليه.

3 بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة بيكينج باودر.

كيس فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة بيكينج صودا.

خطوات تحضير كيكة البرتقال الهشة

والآن وبهذه الطريقة يمكن تحضير كيكة البرتقال الهشة والمميزة بطعم لا يقاوم، ما عليك سوي أتباع الخطوات الآتية مع إحضار المقادير المذكورة أعلاه.