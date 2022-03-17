نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة البرتقال سهلة وسريعة وبتكاليف بسيطة جداً في المقال التالي
تسعى الكثير من الأمهات في تحضير أشهي وصفات الكيك إلي أولادها في أخر الأسبوع بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، ولا شئ يقارن بالكيك بالبرتقال، حيث تعتبر واحدة من أفضل الوصفات من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، وتناسب جميع الأوقات والمناسبات، وبسبب طريقة تحضيرها السريعة والبسيطة، وبمكونات موجودة في كل منزل، تعتبر هي الخيار الاول لست البيت، وفي هذا التقرير نقدم لك كل ما تتطلبه تحضير كيكة البرتقال بطعم شهي ولذيذ.
طريقة عمل كيكة البرتقال
وتعتبر كيكة البرتقال من الحلويات الشهية والخفيفة بشكل لا يصدق، فهي من الحلويات التي يتناسب معها كل ما تفضله من التزيين، سواء بالمكسرات أو الفواكهة أو الكريمة، وهكذا يمكن تحضير كيكة البرتقال بمكونات سهلة وبسيطة.
- كوبان من الدقيق.
- ثلاث أرباع كوب من الزيت.
- كوب سكر
- كوب عصير برتقال فريش أو معلب كما تفضليه.
- 3 بيضات متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة بيكينج باودر.
- كيس فانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة بيكينج صودا.
خطوات تحضير كيكة البرتقال الهشة
والآن وبهذه الطريقة يمكن تحضير كيكة البرتقال الهشة والمميزة بطعم لا يقاوم، ما عليك سوي أتباع الخطوات الآتية مع إحضار المقادير المذكورة أعلاه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة البرتقال سهلة وسريعة وبتكاليف بسيطة جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.