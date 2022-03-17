نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايزة تخسي بسرعة أعملي سلطة التخسيس المغذية والمفيدة بطريقة صحية ولذيذة في المقال التالي
طريقة تحضير سلطة تخسيس، تعتبر السلطات من المقبلات التي لاغني عنها مع جميع الأكلات، فهي تعتمد على الخضروات التي لها فوائد عديدة في صحه الإنسان، كما أنها لها أنواع وأشكال وألوان مختلفة ولكل منهم طعم ومذاق ورائحه يختلف بها عن باقي السلطات الأخرى ومن أنواع السلطات سلطات تعتمد على انقاص الوزن، ولذلك سوف نعرض في هذا المقال عن وصفه تحضير سلطة للتخسيس لمن يرغبون في إنقاص أوزانهم.
وصفة تحضير سلطة للرجيم
السلطة من الوصفات الطبية والعلاجية في الحفاظ على الوزن المثالي والإحساس بالشبع وامتلاء المعدة، فهي لا غنى عنها في وصفات الرجيم المتبعة لإنقاص الوزن، وتعد السلطات بأشكال مختلفة وجميلة بحيث تجذب من يرغب في إنقاص وزنه بعدم رغبته لجميع الأكلات الأخرى، ومن ضمن هذه السلطات سلطة التونة بالخضروات فهي تعد من السلطات الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة التي تجعل الشخص يشعر بامتلاء المعدة، كما أنها تمده بالطاقة والحيوية حتى لا يشعر بالتعب إثناء الرجيم.
تحضير سلطه الرجيم بالتونة
المكونات
- علبة تونة مفتتة.
- خس كابوتشا.
- جزر مبشور.
- ثمرة بنجر مقطعه.
- بصله شرائح.
- ملح.
- كمون.
- ليمون.
- طماطم مقطعه مكعبات.
- زيت زيتون.
تحضير سلطة التخسيس
- نحضر بوله كبير ونضع بداخلها علبه التونة، ثم نضع الخضروات المقطعه عليها وزيت الزيتون والملح والكمون وعصير الليمون.
- نقلب المكونات جميعاً حتى يختلطوا جيداً.
- يمكن أن تتناول مع العيش السن.
تحضير عيش السن
المكونات
- 2كوب من الدقيق.
- نصف كوب ردة.
- معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- معلقة صغيرة سكر.
- ماء للعجن.
طريقة تحضير عيش السن
- نحضر وعاء ونضع بداخله الدقيق والسكر ونقوم بخلط الخميرة مع الماء الدافئ وتركها لمدة خمس دقائق.
- نضع الخميرة على الدقيق، ثم نضع الماء تدريجياً ونقوم بعجن العيش يدوياً حتى تصبح العجينة لينة.
- نقوم بتغطية العجين ونتركه يتخمر لمدة ساعة.
- نقوم بتقطيع العجين على شكل كور، ثم يفرد بالرد ويضع في صينيه الخبز ويدخل الفرن على درجه حرارة متوسطة، حتى ينتفخ.
- يعتبر عيش السن من المخبوزات التي تتناول أثناء عمل الرجيم، فهو يقدم مع سلطة التونة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها الجسم لإنقاص الوزن.
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