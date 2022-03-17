اصنعي بنفسك أصابع جوز الهند بالشكولاتة بدون فرن أحلى حلوى تقديمها لأطفالك

أصابع جوز النهد بالشكولاتة من أجمل وأروع الحلويات التي تقدم في الأعياد والمناسبات، كما تمتلك بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمها رائع وقوامها مقرمش وجميل، وهى حلوي سريعة التحضير ولا تستغرق وقت طويل، ومكوناتها بسيطة توجد في كل منزل، وتحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ويمكن تشكلها على شكل أصابع أو كرات صغيرة الحجم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أصابع جوز الهند بالشكولاتة أجمل وأطعم حلوى تقديمها لأطفالك بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات أصابع جوز الهند بالشكولاتة

تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من بسكوت الشاي المطحون.

كوب من جوز الهند.

نصف كوب من الفول السوداني المطحون.

كوب ونصف من الشكولاتة دانو.

كوب من الشكولاتة النوتيلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع جوز الهند بالشكولاتة بدون فرن بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة ونضع به البسكوت المطحون، وجوز الهند، والفول السوداني، ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة الشكولاتة دانو للخليط ونقلب حتى يصبح الخليط متماسك جيداً. نحضر صينية كبيرة ونقوم بتشكيل الخليط على شكل أصابع متوسط الحجم. نقوم بوضع الصينية في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى تتماسك. نقوم بإحضار الشكولاتة النوتيلا ونضعها في إناء، ثم نغمس الأصابع في الشكولاتة. نحضر صينية أخرى ونضع عليها كيس من البلاستيك ونرص عليها الأصابع بعد غمسها في الشكولاتة. نضع الصينية في الثلاجة حتى تتماسك الشكولاتة تماماً، ثم نحضر كيس صغير الحجم ونضع به باقي كمية الشكولاتة المتبقية. نقوم بعمل فتحة صغيرة في طرف الكيس، ثم نقوم بتزيين الأصابع بالشكولاتة وتزين بجوز الهند كما موضح بالصورة.

طريقة عمل الشكولاتة النوتيلا

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة حتى نحصل على شكولاتة لذيذة أحلى من الجاهزة وهى كما يلي:-