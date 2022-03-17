نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل رمضان.. طريقة تخزين الملوخية الخضراء في الفريزر لمدة طويلة بدون ما يتغير طعمها ولونها في المقال التالي
تفضل بعض السيدات تخزين أنواع كثيرة من الخضراوات في الثلاجة أو الفريزر لاستخدامها في وقت آخر أو في موسم ليس موسمها، ومن هذه الخضراوات الملوخية الخضراء، ولكن يجب تخذينها بطريقة صحيحة حتى لا تفسد عند إعادة استخدامها وفكها من التفريز وتعطي نفس مذاق الملوخية الطازجة.
مع قدوم شهر رمضان المبارك تفضل نسبة كبيرة من السيدات وبخاصة السيدات العاملات تخزين وتجهيز بعض الأكلات التي تأخذ وقت طويل في التحضير لاستخدامها مباشرةً عند الحاجة دون استهلاك وقت، وأشهر أنواع الخضار الذي يتم تخزينه هي الملوخية الخضراء التي لها طرق تخزين كثيرة ومختلفة وجميعها تقريباً تعطي نفس النتيجة عند استخدامها بعد التخزين.
طريقة تخزين الملوخية الخضراء بطريقة التجفيف
- نختار أوراق ملوخية طازجة وليس بها أي عفن.
- ثم نقوم بقطف أوراقها من العنقود.
- بعد ذلك نغسل الملوخية بالماء الجاري جيداً، ونضعها في مصفاة لنصفيها من أي ماء.
- ثم نضع فوطة نظيفة ونفرد عليها أوراق الملوخية لتتخلص من أي ماء والحرص على تقليب أوراق الملوخية لتجف تماماً.
- بعد ذلك نفرك الملوخية في بعضها حتى يتكون مسحوق، وننخلها جيداً لنتخلص أي رواسب.
- ونضعها في علبة مغلقة لنستخدمها بعد ذلك.
طريقة تخزين الملوخية الخضراء بالتفريز
يعتبر تخزين الملوخية بطريقة التفريز من أسرع وأسهل طرق التخزين، ولها أكثر من طريقة وكلاهم يعطوا نفس النتيجة عند تخزين الملوخية وإعادة استخدامها مرة ثانية، ومن ضمن طرق التخزين بالتفريز نجد التالي:
الطريقة الأولى
- نحضر كيلو من الملوخية الخضراء أو كمية مناسبة حسب الحاجة.
- ثم نقطف أوراق الملوخية ونغسلها جيدًا.
- ثم نخرطها بالمخرطة الخاصة بذلك جيداً لتفرم وتصبح ناعمة.
- نحضر وعاء ونضع به ماء بارد بمقدار كوب ونضيف له كوب من عصير الليمون وملعقة سكر لتحفظ لون الملوخية الأخضر.
- نضع الملوخية بكميات متساوية في أكياس الفريزر ونضغط عليها للتخلص من أي هواء.
- ثم نرص أكياس الملوخية في الفريزر.
الطريقة الثانية
- بعدما نقطف أوراق الملوخية نغسلها بماء جاري للتخلص من الطين العالق بها.
- ثم نضعها في الخلاط ونفرمها جيداً فرماً ناعمًا.
- بعد ذلك نضع إناء به ماء على النار ونتركه حتى يغلي.
- نرفع الإناء بعد ذلك من على النار ونضيف به الملوخية ونقلبهم لمدة ١٠ دقائق ونتركه لمدة عشر دقائق.
- ثم نترك الخليط يبرد تماماً ونبدأ بتوزيع الملوخية في أكياس بلاستيك لوضعها في الفريزر لحين وقت الاستخدام.
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