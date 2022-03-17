نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل بسبوسة ألذ من الحلوانى بطعم وﻻ فى الخيال ولون ذهبى يخطف العين وقوام كريمى يذوب ذوبان في المقال التالي

طريقة عمل البسبوسة فى البيت، البسبوسة أشهر حلوى شرقية، هى المطلب الأول لكثير من الناس لتناولها بعد وجبة الغداء وكذلك هى المطلب الأول لمن يرغبون تناول حلوى فى الخروجات و أثناء التنزه، كما أنها الأشهر بين السياح القادمين من الخارج ويريدون تجربتها لكثرة ما يسمعون عنها، فى هذا المقال ستعرفين سيدتى أفضل وأسهل وأسرع طريفة لعمل الحلوى الشرقية الأشهر مقادير عمل البسبوسة عدد إثنين كوب من دقيق البسبوسة

كمية من السكر ما تملأ نصف كوب ماء و يمكن زيادة السكر حسب تفضيل التذوق الشخصى و لكن لا ينصح بزيادته حفاظآ على الصحة العامة للجسم

كوب من الزبادى وزنه ربع كيلوجرام

ما يملأ ملعقة شاى من مسحوق البيكنج باودر

كمية من السمن البلدى الجاموسى الطبيعى أو الزبد الفلاحى ما تملأ ملعقتى طعام كبيرتين

حجم من عسل شربات التحلية ما يملأ عدد إثنين كوب من الماء خطوات عمل البسبوسة أحضرى إناء عميق وضعى داخله دقيق البسبوسة الذى سبق تجهيز كميته فى المقادير و أسكبى فوقه ما تم تجهيزه من البيكنج باودر فى المقادير

إستخدمى ملعقة فى خلط البيكنج باودر مع دقيق البسبوسة حتى يتداخلا معآ و يختلطا إختلاط جيد جدآ

إن لم يكم السمن فى الحالة السائلة فضعى الكمية التى سبق تجهيزها فى المقادير فى طاسة وأشغلى النار تحت الطاسة و تكون نار هادئة وذلك لإذابة السمن المتجمد فقط و ليس لقدحه

إسكبى السمن الذى تم إذابته على النار الهادئة فوق خليط دقيق البسبوسة و البيكنج باودر ببطء و هدوء وروية و إعجنى أثناء الصب أو التقطير وذلك لكى يمتزج السمن جيدآ مع دقيق البسبوسة و البيكنج باودر و أيضآ حتى تتمكنين من ضبط كمية السمن ضبطآ دقيقآ فلا الكمية تزيد فتسيل العجينة ولا الكمية تنقص فتتصلب العجينة ولكن وفقآ للمقادير فإن كمية السمن تكون مناسبة

الآن أضيفى الزبادى و توقفى عن العجن بيدك من هذه الخطوة لتقادى تكسير حبيبات دقيق البسبوسة التى شربت السمن و أصبحت طرية وإستخدمى الملعقة للتقليب بدلآ من العجن

غلفى صينية الفرن بالسمن ورشى فوقها قليل من دقيق البسبوسة ثم إسكبى العجينة داخل صينية الفرن و تسوية سطحها بالكامل حتى لا تتكتل و لا تحترق

سخنى الفرن على درجة مائة و ثمانون درجة لمدة خمسة عشرة دقيقة ثم أدخلى الصينية

إنتظرى حتى تغير لون سطحها إللى اللون الذهبى وإن أحببتى إنتظرى قليل من الوقت حتى يتغير اللون الذهبى إلى اللون الأحمر الفاتح و هنا يجب إخراج الصينية فورآ حتى لا تحترق

إسكبى عسل شربات التحلية

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