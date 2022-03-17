نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر الطاسة السائلة في 10 دقائق فقط أسهل فطار أو عشاء بطعم روعة في المقال التالي
طريقة فطائر الطاسة السائلة في 10 دقائق، دائما ما تحرص ربات البيوت على تقديم وجبات مختلفة خلال وجبة الفطار أو العشاء، فالجميع يرغبون في التجديد حتى لا يشعرون بالملل من الأكلات المتكررة، والفطائر بشكل عام من أفضل الأكلات التي تتمتع بطعم رائع للغاية، وهي محببة من الجميع بشكل كبير جداً كباراً وصغاراً، وفطائر الطاسة السائلة من أفضل تلك الوصفات التي يمكن تحضيرها في 10 دقائق فقط، وبمكونات موجودة في المطبخ اقتصادية غير مكلفة، ويتناسب تقديمها في وجبة الفطار أو العشاء، وخلال هذا المقال عبر موقعنا المتميز ثقفني نطلعكم عن طريقة فطائر الطاسة السائلة بكل سهولة جداً فتابعونا.
طريقة فطائر الطاسة السائلة
كلاً منا تبحث دائما عن الوصفات سهلة التحضير، وفي نفس الوقت التي تتمتع بطعم رائع جداً وتعجب كل أفراد الأسرة، وفطائر الطاسة من الوصفات السهلة جداً، والتي لا تحتاج لوقت كبير لتحضيرها ولا مجهود كغيرها من الوصفات، ويمكن تقديمها للعائلة في وجبة الفطار أو العشاء أو كوجبة خفيفة، وستنال إعجابهم جميعاً.
المكونات:
- بيضة واحدة.
- كأس لبن.
- كأس ماء دافىء.
- ملعقة خميرة فورية.
- 3 كوب دقيق أبيض.
- ملعقة سكر.
- ذرة ملح.
مكونات الحشو:
- بصلة مفرومة ناعم.
- كوب فلفل ألوان مقطع.
- جبن موتزاريلا.
- ملح وفلفل أسود.
- زعتر.
طريقة تحضير فطائر الطاسة السائلة:
- في بولة مناسب لخلط المكونات، نضع البيض مع اللبن ونخفقهما من خلال المضرب الكهربائي للحصول على خليط كريمي قليلاً.
- نضيف الملح والسكر والخميرة، ونستمر في الخفق جيداً لتمتزج المكونات معاً.
- نضع بشكل تدريجي الماء للخليط ونقلب، ثم نضيف الدقيق بمراحل وتعدن المكونات للحصول على عجينة سائلة بعض الشيء.
- نغطى بولة العجينة وتترك في مكان دافئ حتى ترتاح لمدة ساعة.
- نضيف البصل والفلفل الألوان والجبن والزعتر للعجينة، ونقلب حتى تتجانس كل المكونات معاً.
- نحضر طاسة غير قابلة للالتصاق وتدهن بالقليل من الزيت، وترفع على نار متوسطة.
- نأخذ مقدار من العجينة ونضعه في الطاسة ونحركها حتى تكون بشكل دائري، وتترك قليلاً حتى تنضج وتقلب على الجانب الأخر ليصبح لونها ذهبي.
- تكرر تلك الخطوة حتى تنتهي كمية العجينة كلها، وتقدم الفطائر وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.
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